El fin de semana se dispersaron reuniones y fiestas masivas que se realizaron en la vía pública en diversos sectores de Torreón pero a la par, algunos ciudadanos señalaron “incongruencia” en redes sociales dado que aseguran que algunos bares de la ciudad “están a reventar”, especialmente los sábados.

Sobre las críticas, el director de Inspección y Verificación Municipal, Juan Antonio López González, aseguró que sí están supervisando dichos establecimientos y agregó que este fin de semana se amonestó a tres negocios por lo que de reincidir, serán clausurados por un periodo de 15 días. Se trató de los bares y clubes nocturnos “Cotorritos”, “Cangri” y “Tercer Piso”. El Gobierno municipal informó que el fin de semana también se clausuró una quinta ubicada en la colonia María Mercado de López Sánchez donde había música en vivo y no se atendieron las disposiciones sanitarias para el control del SARS-CoV-2. Además, se clausuró el bar La María ubicado en la colonia Centro. Había personas sin sana distancia, bailando al centro y sin cubrebocas.

“Hemos estado trabajando y hemos estado al pendiente, a la ciudadanía que entienda que el virus existe y que hemos estado al pendiente de la Morelos y de otros sectores para evitar aglomeraciones”, subrayó el funcionario.

El director de Inspección y Verificación informó que anoche se dispersaron por lo menos 4 fiestas y reuniones masivas donde la población no atendió las medidas sanitarias para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. En la colonia La Dalia se suspendió una reunión masiva en la vía pública donde había un brincolin y globos colocados en la fachada del domicilio, así como mesas y sillas.

Derivado de un reporte ciudadano, en Rincón La Merced se dispersó una segunda reunión por no respetar los protocolos sanitarios establecidos por el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, según citó el Ayuntamiento.

De igual manera, se levantó un acta administrativa en un domicilio particular de la colonia El Obispado donde había música en vivo. No había distanciamiento social y la mayoría de los invitados no portaba el cubrebocas, lo que representa un alto riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 aún y cuando en la región vaya en descenso el número de nuevos contagios y fallecimientos por dicha enfermedad.

Anoche también se suspendió una fiesta de XV años donde había más de 80 personas invitadas. Este evento se organizó en plena vía pública de la colonia Santiago Ramírez. La mesa de la quinceañera fue colocada en el acceso principal del domicilio y adornada con globos de colores, además de que en la calle se colocaron mesas y sillas y se pudo observar que los asistentes, en su mayoría, no portaban el cubrebocas y no respetaron el distanciamiento social.

En redes sociales, hubo personas que cuestionaron “¿por qué multan en un domicilio y los bares están a reventar?”, “Y la Morelos a reventar, qué incongruentes”, “Lléguenle a los bares”, "Y la Morelos a todo lo que da con los bares hasta la m... todos los lugares abiertos, fiestas por doquier, todos los salones de fiestas con eventos" y “A las fiestas sí acuden y cuando uno les habla para los vecinos ruidosos dejan en visto”. En su página de Facebook, el Ayuntamiento contestó que se acude a los lugares reportados por la ciudadanía y que agradecen el apoyo señalando irregularidades en la página de Facebook de Inspección y Verificación Torreón o en el número de WhatsApp 8711646362.

Hubo otras personas que “sugirieron” a las autoridades tomar datos y fichar a las personas que no atienden las medidas sanitarias para que en caso de que se contagien se les “niegue la atención en los centros de salud”. También hubo quienes preguntaron cómo pueden organizar una fiesta sin que las autoridades la cancelen y quienes cuestionaron que cuándo van a bajar del transporte público a los usuarios que no utilizan el cubrebocas. En este último comentario se invitó a la persona a reportar cualquier anomalía a Atención Ciudadana o bien, a comunicarse al 073.

Al 14 de marzo, la Región Lagunera de Coahuila se posiciona en semáforo de riesgo temporal en color amarillo y con un 9.17% de ocupación hospitalaria, que equivale a 53 pacientes con sospecha y confirmación de COVID-19. Si bien la incidencia ha disminuido considerablemente en este año, es necesario que la población participe activamente para enfrentar con éxito el SARS-CoV-2, ya que se trata de un virus altamente contagioso y de rápida propagación.