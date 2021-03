Banda Primos recopilan temas en su más reciente álbum

Banda Primos de Tierra Caliente tiene listo lo que será su quinta producción titulada: "Con las que crecimos en el rancho", una recopilación de temas interpretados por grupos de Tierra Caliente, pero con el toque fresco de esta banda calentana.

"Primero fuimos campesinos y luego músicos y como ese día fue nuestra primera tocada y la mayoría somos primos, ahí surgió la banda con ese nombre", dijo Euriel Benítez, director.

Banda Primos está integrada por: José Jesús Benítez Bustos, Jesús Adith Benítez González, Efraín Denova Sesmas, Othoniel Balerio Martínez, José Concepción Albarrán Osorio, Daniel Sánchez Rodríguez, José Alfredo López Rodríguez, Israel Aguilar Peñaloza, Euriel Benítez Bustos y Edén Pino Ocampo.

"Estamos a punto de iniciar la ‘Gira-USA-2021’ que abarcará estados como: Texas, Georgia, Florida, Las Carolinas Norte y Sur, New Jersey, New York, Chicago y California. La gente que vive en EU se identifica con el tipo de música que interpretamos, que es la música vieja, la música clásica de Tierra Caliente. Hay que promover tus costumbres, tus gustos, lo que eres en realidad, no promover lo que no eres, eso es lo que hacemos en nuestros videos, mostrar lo que somos. A la gente le gusta que seas real", explicó.

La banda fue invitada a Guatemala, pero por la pandemia se pospuso su gira a ese país hermano hasta junio de 2021. Incluso en México y Estados Unidos han compartiendo escenario con El Recodo, Los Tigres del Norte, Conjunto Primavera, Calibre 50.