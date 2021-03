Hospital General de Gómez Palacio entrará en operaciones

En su gira por la región Lagunera, específicamente en el municipio de Tlahualilo, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, anunció que en las próximas semanas entrará en operación el Hospital General de Gómez Palacio como tal, ya que actualmente se atienden solo a pacientes con complicaciones por COVID-19. Para ello se invitó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

"La idea es que funcione como un Hospital General para atender todas las necesidades", dijo el mandatario y aseguró que es uno de los hospitales más grandes, no solo del estado, sino del país.

Además, dijo que el inmueble se encuentra equipado ya que en su momento se le invirtieron 1,200 millones de pesos, "tiene el mejor equipo y es uno de los hospitales más grandes del país, queremos que ese hospital le sirva a la sociedad, estoy invitando al presidente para que nos acompañe, cosa que le vamos agradecer".

El hospital se encuentra operando desde mediados del mes de julio del 2020 para atender la demanda de los pacientes infectados por el SARS-CoV-2. Fueron 30 camas de terapia intensiva y 20 de hospitalización con las que se contó inicialmente. Para entonces, era únicamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través del Plan DN-III. Actualmente también personal de la Secretaría de Salud Estatal opera en la institución.

Por otra parte, en el tema de la vacunación anti-COVID-19, el gobernador dijo que la próxima semana se sumarán dos municipios más a esta fase 2 del Plan Nacional en donde se atienden a los adultos mayores de 60 años de edad, que serían: Cuencamé y Pánuco de Coronado, con los que sumarían 17 los municipios atendidos.

"Decirle a la gente que no tenga temor, que la vacuna es lo mejor que podemos encontrar hoy en día para cuidarnos de este virus. No hay otra forma de resistir. A la gente que se la puso, volver a ponérsela", dijo Aispuro Torres, quien no proporcionó fecha para la segunda aplicación, "próximamente vendrá la segunda dosis".

Especialidades

Nuevo Hospital General en Gómez Palacio. *De manera gradual el Hospital de Gómez Palacio ampliará sus servicios una vez superada la emergencia. *El inmueble cuenta con áreas de Oncología, Tomografía, Resonancia Magnética y Radioterapia *Aún no hay fecha para el cambio. *Se espera la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.