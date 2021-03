Lo moda en el cine de autor; conociendo a Woody Allen

El arte de dar a comunicar un sentimiento o esencia por medio de la vestimenta, es un aspecto que el cineasta Woody Allen ha sido capaz de hacer luego de la selección del estilo de cada uno de sus personajes, donde consolida personalidad, circunstancias y continuidad de guión.

Generalmente, sus protagonistas se van un estilo práctico pero dentro de un concento un tanto vanguardista, aunque esto puede variar según sea la personalidad de cada uno de ellos.

Uno de los ideales dentro del universo que se ha encargado de crear, es la de vestir retando a la dictadura de tendencias. No es casualidad que en films como "A rainy day in New York" se le vea al actor Timothée Chalamet vistiendo de manera formal, aunque con toques modernos, dentro de un contexto político-cultural donde los jóvenes de su edad pocas veces lucen un blazer en días cotidianos.

El propio director ha explicando en un par de ocasiones que su objetivo es el de encontrar un equilibro entre la estética y el contenido de la cinta, convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Una muestra de ello es el desenfrenado, y a la vez equilibrado, aspecto de Annie en "Annie Hall", quien se ha convertido en todo un referente dentro de la moda.

Algunos de los elementos que no pueden faltar en la estética de los personajes creados por Woody Allen son los siguientes:

LENTES DE SOL QUE OTORGAN PERSONALIDAD

El material, montura, textura y color son elementos con los que el director juega para complementar looks que, generalmente, se apegan a lo neutro.

FRESCURA

La estética de sus películas, en gran medida, incluyen corrientes frescas y ligeras podría parecer que se trata de un día de primavera o inicios de otoño. A su vez, este tipo de prendas otorgar movilidad y libertad en contraste a los contextos de las películas.

CAMISAS OVERZISE BLANCAS

En películas como Manhattan, Roma con amor y muchas más, sus protagonistas han aparecido con camisas blancas (principalmente) holgadas y de aspecto, de nuevo, frescas. No por nada se ha vuelto una de las prendas más sobresalientes de influencers como Jeanne Damas.

CHAMARRAS TWEED

Este tipo de chaquetas dan un aspecto atemporal, además de dar el toque complementario a cualquiera que desee lucir una prenda que se volvió icónica desde mediados del siglo XX.

PRENDAS SIN GÉNERO

El mayor rasgo de libertad al momento de vestir, según Woody Allen, es la opción de llevar lo que desees más allá de que esté o no diseñado para ti. Las chaquetas de corte recto, pantalones de vestir y zapatos tipo oxford son la representación perfecta de ello.