Trabajan juntos PC y Servicios Públicos en limpieza de canales en Lerdo

Para evitar desbordamientos en los canales de riego que pasan por la zona urbana de Lerdo durante el ciclo agrícola, la Dirección de Protección Civil trabaja de manera coordinada con Servicios Públicos, en la detección de basura que pudiera causar problemas.

Isabel Macías Sifuentes, titular de Protección Civil, dijo que se trabaja de forma coordinada para retirar aquellos desechos que pudieran convertirse en tapones en los canales de riego, para evitar desbordamientos de agua. Servicios Públicos es el área encargada de la limpieza en los tramos que así lo requieran.

De acuerdo con Macías Sifuentes, hasta el momento no se han registrado problemas de desbordamientos como en el vecino municipio de Gómez Palacio.

Asimismo, la funcionaria municipal comentó que los recorridos de vigilancia a lo largo de los canales son permanentes a fin de detectar a personas que se encuentran tomando un baño dentro de los canales de riego. A dos días de iniciado el operativo, no se han sorprendido a personas nadando en estos lugares, como sucede año tras año durante el ciclo de riego, pese a los llamados que hace la autoridad, a fin de evitar accidentes y sobre todo, una tragedia.

En la ciudad de Lerdo, el canal Santa Rosa- Tlahualilo recorre alrededor de 7 kilómetros, mientras que el canal Sacramento lo hace en aproximadamente 4 kilómetros, desde la represa San Fernando hasta llegar a la ciudad de Gómez Palacio.

Como se informó, el operativo se refuerza en ciertas colonias, donde históricamente se han detectado personas dentro de los canales.

"Creemos que por la temporada primaveral, como no es tan calurosa, no tenemos tanto un riesgo por las personas que se introduzcan a nadar, sin embargo, en ciertas colonias intensificaremos la vigilancia y el exhorto para no introducirse a nadar", expuso la directora de Protección Civil. Algunas de las colonias por donde pasa el canal son Francisco Villa norte y sur, La Brisas, colonia Nogales, los fraccionamientos del corredor San Juan, el fraccionamiento Primavera y Jardines del Periférico.