Gobernador de Coahuila rechaza legalización de uso lúdico de cannabis

El Estado mexicano todavía no se encuentra listo para hacer frente a las consecuencias de la legalización de la marihuana para su uso lúdico, así lo afirmó el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, respecto a la iniciativa que se encuentra avanzando en la Cámara de Diputados y con el apoyo de la mayoría de legisladores de Morena.

Cuestionado por medios de comunicación durante este fin de semana, el mandatario estatal detalló que deben tenerse mayores consideraciones para el tema de la legalización de la marihuana y de otras drogas, por lo que en ese sentido se pronunció en contra de tener esa discusión legal en estos momentos y que ello pueda derivar en una aprobación en el corto o mediano plazo.

"Mi postura ha sido muy clara desde antes de ser gobernador, mi postura siempre fue en relación a la posible aprobación del uso lúdico de la marihuana, que no estaba en contra de esa probabilidad, pero creo firmemente que no está el Estado mexicano preparado todavía para afrontar ese reto. El objetivo que presenta esta ley federal para la regulación del cannabis es normar la producción y comercialización del cannabis y sus derivados, manda a la Secretaría de Salud, sobre todo a la Comisión Nacional contra las Adicciones, el control y la regulación de los actos regulados por la ley", indicó.

Riquelme Solís puntualizó que la iniciativa actual respecto al uso lúdico de la marihuana supone que se permitirá su consumo, comercialización, venta y producción con fines de investigación e industrial, además de acciones concretas como el consumo, cultivo y posesión de 28 gramos de marihuana en personas mayores de edad.

Dijo que el tema, al menos desde el estado de Coahuila, tiene antecedentes que deben ser tomados en cuenta desde la óptica de la inseguridad que se han vivido en el pasado reciente, eventos criminales que fueron cometidos por gente bajo los influjos de la droga.

"No estamos preparados para enfrentar un reto de esta naturaleza, no está la Federación liberando recursos para prevenir las adicciones, no existen en todos los estados apoyos de esta naturaleza para los jóvenes, lo suficientemente adecuado para enfrentar un reto de miles de jóvenes que habitan en el país, entonces sigue siendo la misma postura", sentenció el gobernador de Coahuila, y destacó que lo óptimo hubiera sido prepararse para esa aprobación con recursos suficientes para fortalecer el sector salud y el trabajo de seguridad a nivel estatal.

Consecuencias

