Acusan de violación al actor de Televisa Eduardo Rivera

El pasado viernes por la tarde salieron a la luz acusaciones contra el actor de Televisa, Eduardo Rivera, por presuntamente haber abusado de una joven en 2012.

La chica identificada como Vanesa Sumano relata a través de Twitter lo que vivió con Rivera, quien de acuerdo a su declaración, la atrajo con engaños cuando ella era aún menor de edad y él tenía 46 años.

El suceso ocurrió durante el tiempo que ella acudió a las grabaciones de la telenovela 'Amorcito corazón' cuando comenzaba a tener sueños de ser actriz, los mismo que asegura él le rompió tras el abuso.

"Me llevó a un cuarto, me desvistió, me acostó y comenzó a moverse encima de mí, es un tipo que pesa unos 100 kg, muy algo. yo tenía mucho miedo de decirle que no quería porque parecía que él me estaba haciendo un favor (eso me hacía entender), recuerdo que se pene no 'entraba' en mi vagina y me decía 'estás muy estrecha, ponte flojita' y como no lo logró, em volteó y me practicó sexo anal hasta sangrar", escribió en las graves acusaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ℂℍ ℂ ℙ ℂ (@chicapicosa2)

En el mismo hilo, Vanesa compartió una fotografía donde aparece dándole un beso en la mejilla, resaltando la manera en la que la tocaba siendo menor de edad.

Tras varios minutos de compartir su experiencia, en su perfil llegaron mensajes de todo tipo, entre ellos decenas de apoyo por parte de otras mujeres.

Ella agradeció en un último tuit el apoyo de las personas, sin embargo, decidió colocar su cuenta en privado debido a la atención que obtuvo su caso.