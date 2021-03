Aprende a aprovechar el espacio de tu baño

De igual manera que la sala y las habitaciones, el baño es un sitio al que debes prestarle atención pues este lugar puede transmitir tranquilidad y ayudarte a relajarte, sólo necesitas aprovechar los espacios (no importa que sea pequeño) y decorarlo según tu personalidad.

Por esta razón, los expertos de American Standard nos comparten sus mejores tips para convertir el baño de tu casa en un lugar lleno de estética y diseño.

Aunque todas soñamos con un baño ideal, en la práctica puede resultar complicado conseguirlo tal cual lo imaginamos, por ello hay algunos puntos que se pueden considerar para lograr que este espacio se convierta en tu favorito.

Practicidad, funcionamiento y durabilidad

Como en muchos otros lugares de la casa, en el baño es necesario aprovechar muy bien los espacios e incluir elementos fáciles de instalar, de buena calidad y duraderos que no impliquen mayores modificaciones, por ejemplo, inodoros, llaves o regaderas.

Diseño e innovaciones

El baño es un espacio que debería inspirarte tranquilidad y confort, sin embargo, estos dos elementos pueden conjugarse con gran diseño que hable de ti e innovaciones que hagan tu vida más sencilla. Actualmente hay una gran cantidad de opciones que complementan el estilo que buscas para tu baño y que, además, aportan tecnología para el cuidado del agua, fácil limpieza e instalación sencilla.

Elementos que te hagan amar tu baño

Aunque hay muchos artículos de decoración que se pueden incorporar, las regaderas, tinas o llaves que te llevan un nivel más arriba al momento del baño, ya que convierten este momento en una experiencia completa de relajación. Otra alternativa es incluir plantas en la decoración, estas son muy vistosas y le darán otra vida a tu baño. Y no te olvides de las velas aromáticas, no importa que no tengas tina, encender una vela aromática cuando tomes una ducha ayudará a que salgas completamente relajada.

Buena Iluminación

No importa si el baño no es espacioso, lo importante es que tenga buena iluminación natural o artificial para tener buena visibilidad para maquillarte, depilarte y para que los demás artículos de decoración luzcan increíbles.

Almacenaje

Si tu baño no es de gran tamaño puedes agregar algunas repisas o muebles de acero inoxidable (para que nos les afecta la humedad), estos te ayudarán a mantener todo en orden y así se verá más espacioso.