En espera de los últimos ganadores

Ya no hay marcha atrás, se acerca un gran cierre de la última semana de la Siglo Manía, ¿veremos caras conocidas de ganadores anteriores?

Otros que por fin obtuvieron un gran resultado luego de semanas de quedarse en la orilla del triunfo y otros más que motivados por la fiebre del concurso, tomaron su tarjetón a la mitad del camino y se enfilan al éxito. Como fue el caso de Juana Elizabeth Hidrogo, ganadora de la semana cinco quien dijo que pensó que ya no ganaría, se ponía triste cada vez que llegaba el domingo y no lograba completar la columna, pero su familia la alentó a no abandonar el juego y finalmente le arrebató un dinerito al tecolotito.

Último paso

Ahora sí HOY es la última oportunidad para registrar tu tarjetón, si completaste la semana seis que se jugó del 8 al 14 de marzo. Tienes hasta las 6:00 de la tarde y no hay pretexto, ya que tenemos tres canales listos para que lo realices: vía telefónica al 871 7591201, en siglomania.com y con la cámara de tu celular leyendo el código QR.

Prepara los siete periódicos

Además del tarjetón te solicitaremos presentes las ediciones ordenadas de toda la semana del concurso, así te entregaremos más rápido tu billetón.