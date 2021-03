Aplican más de 1,600 dosis contra el COVID en Madero

En lo que fue el primer día de vacunación contra COVID-19 a adultos mayores, en la ciudad de Francisco I. Madero se rebasaron las metas establecidas, pues se aplicaron más de 1,600 dosis.

Lo anterior lo dio a conocer la delegada regional del Bienestar Aida Mata, quien recordó que en el módulo que se instaló en el Gimnasio Municipal se aplicaron 1,000 vacunas y en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CETis), alrededor de 600.

La funcionaria federal reiteró que se registró una gran afluencia de las personas y dijo que se decidió no colocar los módulos en los ejidos Porvenir y Jaboncillo, como se tenía programado debido a que en esos lugares se atendería a la población en espacios abiertos, expuestos a las altas temperaturas y debido a que el biológico debe permanecer a cierto nivel de congelamiento, para no arriesgarse se cambió el plan original.

Recordó que la campaña inició el miércoles y para este municipio se tiene programado aplicar 5,980 dosis; de las cuales se llevan aplicadas alrededor de 4 mil, pero hay posibilidad de que se les envíen más, en caso de necesitarlo.

La entrevistada mencionó que, este sábado continuarán con la campaña, incluso dijo que no se tiene especificado cuantos días puedan permanecer, puesto que la instrucción es terminar de aplicar las dosis en el municipio, por lo que no descartó que el lunes, que es festivo todavía se encuentren aplicando las dosis.

Por lo anterior exhorto a la población a que no lleguen tan temprano, ya que reiteró se vacunará a todos los adultos mayores del municipio, por lo que no tiene caso que permanezcan tantas horas esperando y exponiéndose a sufrir algún percance, además eso ayuda a que no se registren conflictos.

"Teníamos citada primero a la gente de los ejidos, que era Jaboncillo y Porvenir y los demás ejidos y después a la gente de Madero, pero llegó la gente de la cabecera a dormir y se nos hizo un cuello de botella, porque además estuvimos batallando porque se fue la señal de internet y de teléfono".

La delegada regional de la Secretaria del Bienestar, reiteró que, pese a las fallas con la conectividad y que se tuvieron que hacer los registros en manuscrito, en términos generales les fue bien, pues aún y que hay resistencia de alguna personas por los rumores o mal información que surgen sobre vacunación, se ha tenido una muy buena respuesta.

Finalmente dijo que este sábado se tiene proyectado aplicar 2 casi 2 mil dosis y reiteró que, si falta, se solicitará más biológico, pues el objetivo es aplicar la vacuna a todos los adultos mayores de 60 años.