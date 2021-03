Suspenderían 'Cero Tolerancia' por unos meses

Podrían suspender el operativo Cero Tolerancia, realizado en Lerdo, por uno o dos meses. Autoridades aseguraron que buscan analizar resultados.

Durante la Sesión de Cabildo el alcalde municipal, Homero Martínez, propuso suspender dicho operativo para dar confianza a la ciudadanía, sobre todo en periodo vacacional, tiempo en el que se incrementan los accidentes viales.

La intención es verificar si el operativo funciona o no, además de que en ese plazo se permitiría a los ciudadanos regularizar su situación para poder circular por Ciudad Jardín.

El edil reconoció que suspender el operativo es un riesgo que se correrá, sobre todo porque hace tres semanas en la región Lagunera se registraron 15 muertes relacionadas con el alcohol.

"En Lerdo tuvimos un accidente donde sobrevivió una niña del ejido El Capricho, pero fallecieron el papá, la mamá y el hermano. El percance ocurrió porque una persona iba ebria y los chocó de frente; eso ocasionó que tuviéramos esas tres pérdidas humanas. Les decía en Cabildo que vamos a hacer una campaña de concientización de que deben traer sus papeles en regla y en un mes o dos monitoreamos y medimos si (el operativo) funciona o no".

Antes del periodo vacacional, dijo el alcalde, podría ser sometida a la propuesta al Cabildo "para que la decisión no sea únicamente del presidente y ver cómo se comporta la ciudadanía".

Sobre la campaña, Martínez aclaró los requisitos básicos para transitar por la ciudad; en primera instancia se toma como obligatorio contar con las garantías del vehículo.

Por ejemplo, dijo: "al cruzarse un rojo lo primero es la licencia; si no cuentas con licencia, te tienen que revisar la tarjeta de circulación; si no tienes tarjeta de circulación, te tienen que quitar la placa y ya te dan la infracción; si no traes ninguna de esas tres, no hay garantías, te quitan el vehículo", concluyó el alcalde.