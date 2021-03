Comienzan vigilancia por llegada de agua a Lerdo

La Dirección de Protección Civil de Lerdo, en coordinación con el departamento de Bomberos, dio inicio a los trabajos de vigilancia tras el paso del agua por los canales luego del arranque del Ciclo de Riego de presiembra 2021 en los canales Santa Rosa-Tlahualilo y Sacramento.

"Como lo habíamos informado este jueves comenzó a correr el agua por los dos canales de riego que atraviesan la ciudad, Sacramento y Tlahualilo, poco a poco se fueron llenando ambos canales y con ello el riesgo de accidentes", dijo la titular de Protección Civil, Isabel Macías Sifuentes.

También indicó que durante la noche del mismo jueves que inició el ciclo, se presentó el primer llamado de emergencia a la dependencia de Bomberos, donde se reportaba la presencia de un cuerpo flotando en las aguas del canal; sin embargo, a la llegada del personal se detectó que en realidad era el cadáver de un perro.

VER MÁS: Así se ve la llegada de basura del río Nazas en La Laguna

Para evitar cualquier incidente, dijo Macías, se realizarán recorridos a lo largo de ambos canales. "Creemos que por la temporada primaveral, como no es tan calurosa, no tenemos tanto un riesgo por las personas que se introduzcan a nadar; sin embargo, en ciertas colonias intensificaremos la vigilancia y el exhorto para no introducirse a nadar", recalcó.

Alguna de las colonias por donde pasa el canal Santa Rosa- Tlahualilo son Francisco Villa norte y sur, La Brisas, Nogales, los fraccionamientos del corredor San Juan, el fraccionamiento Primavera y Jardines del Periférico.

VER MÁS: Arrastra agua rodada toneladas de desechos en Lerdo

Macías Sifuentes exhortó a la ciudadanía a reportar la presencia de ciudadanos en los canales de riego al sistema estatal de emergencias 911, a través del C4 y al 8717253252 del departamento de Bomberos, disponible las 24 horas.

Se contará con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Lerdo cuando la ciudadanía no acate las indicaciones.