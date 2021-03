Sergio Ramos vuelve a la acción entre dudas

Primero fue Lionel Messi, y ahora le toca a Sergio Ramos enfrentar dudas sobre su futuro.

Ramos está listo para regresar a las canchas tras una lesión de rodilla izquierda que lo ha mantenido fuera desde mediados de enero, pero su compromiso con el Real Madrid no está garantizado, puesto que su contrato con el club vence el 1 de julio.

Las negociaciones entre el defensa central y el equipo aparentemente no avanzan.

"A mí me gustaría hoy poder decir algo, pero no tengo ninguna novedad, no hay nada nuevo", indicó Ramos esta semana.

En 16 temporadas con el Real Madrid, Ramos ha ayudado al club a conquistar cuatro títulos de la Liga de Campeones, cinco de la Liga de España y dos de la Copa del Rey, tanto con su agresiva defensiva y ocasionales aportaciones a la ofensiva.

Por varios años, Ramos ha sido uno de los mejores defensas centrales de Europa y el líder del Madrid en la cancha. Karim Benzema ha encabezado la ofensiva desde la salida de Cristiano Ronaldo, pero Ramos fue el jugador que ha tomado las riendas dentro de la cancha.

Si bien no han surgido detalles sobre sus negociaciones con el Real Madrid, todo indica que Ramos busca un contrato de largo plazo que el club quizá no esté dispuesto a dar a un jugador de 34 años.

"La gente te juzga por la edad. Pero siempre lo he comentado: yo me siento en pleno meridiano, que me queda la mitad por vivir", aseveró Ramos.