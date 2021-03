Esperan detalles sobre vacunación en Coahuila

El Gobierno de Coahuila sigue a la espera de que autoridades federales puedan resolver detalles sobre la llegada de nuevas vacunas para ser aplicadas en las diversas regiones de la entidad, principalmente en la Comarca Lagunera, toda vez que del lado de Durango ya arrancó el proceso de aplicación para los adultos mayores.

Fue al terminar el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna de ayer viernes que el mandatario brindó una declaración al respecto y señaló que se trata de una situación en la que no cuentan con los canales de información adecuados y que la acción estatal se limita solamente al apoyo de la logística que se determine de parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Riquelme además habló sobre el proceso de compra de vacunas contra el COVID-19 que negocia desde este inicio de año el propio Gobierno de Coahuila, mismo del que dijo existen cada vez "más avances" respecto al número y costo de las dosis.

"Nosotros seguimos todavía en negociación, traemos tres empresas de las que mayor producción han tenido para el mundo, estamos esperando una de ellas es con la que más hemos avanzado y que al menos ya estamos en el tema de fechas y en el tema de cómo se deposita y en qué momento, entonces una de ellas no implica que sea ahorita, incluso el Estado con fechas consecuentes estamos aceptando que pudiera ser más delante, porque esto no va a terminar, no sabemos el volumen que siga recibiendo México, ahorita ustedes lo vieron, son 105 mil vacunas aplicadas en el estado y necesitamos aplicar más de 2 millones 300 mil dosis, por dos, entonces creo que todavía falta muchísimo", lamentó el gobernador.

Admitió además que seguirán insistiendo en contar con un calendario para programar las aplicaciones de vacunas anti-COVID en la entidad, situación que garantizaría un orden, claridad y hasta generaría agilidad en beneficio de la población que espera la dosis.

No obstante, señaló de algo que hasta el momento no ha podido concretarse, incluso en algunos estados se han comenzado a dar conflictos con autoridades locales debido a la aplicación discrecional de la Federación.

"La realidad es que no tenemos un calendario de llegada, que eso es lo que hemos peleado siempre, ya no les quiero decir, pero la verdad es que ha privado un poquito el desorden y afortunadamente no hemos estado como otras entidades de la república, precisamente porque nos hemos dispuesto a coadyuvar, en cualquier lugar que llegan a vacunar nosotros ponemos lo necesario", indicó Riquelme.