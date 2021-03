Novia del ‘youtuber’ Rix rompe el silencio tras presunto abuso

Luego de casi dos meses, Anna Shpak rompió el silencio en sus redes sociales a cerca de la detención de su novio, Rix, por presunto abuso sexual en contra de Nath Campos.

“Perdón por desaparecer. No estoy bien, ustedes no se imaginan lo que estamos pasando con la familia. Donde están acusando, difamando, con las injusticias tan fuertes, tratan de destruir la vida de la persona y familia. No deseo esto a nadie, y no tengo palabras para explicar …” se lee en una historia publicada en la cuenta de Instagram de Shpak.

Su pareja, Ricardo “N, se encuentra en prisión preventiva tras ser denunciado por la también “youtuber” Nath Campos, quien asegura haber sufrido abuso en el 2017.

La modelo, agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido ante esta situación.

“Agradezco a todas las personas que nos apoyan, que están preocupados y saben qué está pasando en realidad, y están ayudando a otra gente a abrir los ojos. Gracias por esta fuerza, estos tiempos son difíciles pero les prometo que voy a seguir haciendo contenido”.