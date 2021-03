¿Guillermo Ochoa sería uno de los refuerzos para las Olimpiadas de Tokio?

Jaime Lozano no quiso adelantarse respecto a los tres refuerzos que puede convocar para los Juegos Olímpicos de Tokio. Primero, el pensamiento es clasificar, después vendrá la decisión sobre a quiénes llamar.

En las dos últimas participaciones olímpicas, la Selección Mexicana solicitó guardameta (Jesús Corona, en Londres 2012, y Alfredo Talavera en Río 2016), por lo que Guillermo Ochoa sería el siguiente, además de su aportación como un líder.

“Hay que esperar, no he pensado en refuerzos, todavía no he andado en eso. En este tiempo pueden pasar muchas cosas, como altas o bajas en desempeño, lesiones y otras más”, dijo Lozano, al confirmar a Luis Ángel Malagón (Necaxa) como el arquero para el Preolímpico.

Para el centro del campo, Andrés Guardado sería opción, pero depende del Real Betis, y Raúl Jiménez (Wolverhampton) en el ataque, dependiendo de su recuperación. Ramón Treviño

* POSIBLES MAYORES EN JAPÓN

Guillermo Ochoa

POSICIÓN: Portero

CLUB: América

Andrés Guardado



POSICIÓN: Volante

CLUB: Real Betis

Raúl Jiménez

POSICIÓN: Delantero

CLUB: Wolverhampton