Melenie Carmona defiende a Alicia Villarreal de críticas tras revelar abuso

Después de que rompió el silencio sobre el abuso sexual que sufrió a la edad de 17 años, Melenie Carmona Villarreal tuvo que salir a defender a su mamá, debido a que la atacaron por no hacer algo más.

Es por eso que la hija del actor Arturo Carmona y Alicia Villarreal decidió explicar, aunque no tendría obligación, que su madre sí la apoyó y, de hecho, por eso no levantaron una denuncia.

"Ella sólo apoyó mis decisiones y no se merece toda la agresión y ataques injustos, porque sin duda ha sido una gran madre, guerrera siempre para mí y su familia, así como siempre lo ha estado haciendo mi papá", expresó.

Melenie, ahora de 22 años, señaló que el hecho de no haber platicado detalles de la agresión, no significa que no haya recibido apoyo.

La joven afirmó que en su momento Alicia le pidió que hablara del tema con su padre y hacerlo público. Acto al que se negó, pues no se sentía preparada.

"Ahora mi padre levantó una denuncia contra quien resulte responsable de la agresión física que sufrí", reveló Melenie.