Les aplican misma dosis

as Guerreras dejaron escapar una ventaja de dos goles y terminaron empatando ayer ante las Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Guardianes 2021 en la Liga MX Femenil.

El encuentro se desarrolló en la cancha 5 del Territorio Santos Modelo, donde las albiverdes se adelantaron con goles de Alexia Villanueva y Cinthya Peraza, pero las Felinas respondieron con anotaciones de Daniela García y Marylin Díaz para igualar el encuentro; los cuatro festejos se dieron durante el segundo tiempo. Con este resultado, las Guerreras llegaron a 7 puntos y ocupan el décimo quinto puesto de la tabla general, mientras que Pumas arribó a 20 unidades y están colocadas en el segundo lugar.

Un partido muy trabado, se vivió durante el primer cuarto de hora, con ambos equipos metiendo fuerte el pie para hacerse de la posesión de la pelota en la cancha 5 del TSM, totalmente "bañada" por los rayos del sol. Las Guerreras fueron quienes más intentaron establecer condiciones, buscando sumar elementos al ataque, orquestado desde el medio campo por parte de Cinthya Peraza y Alexxandra Ramírez, quienes desde la frontal y desde las bandas, buscaban surtir de balones a "Paleta" Gómez y Alexia Villanueva, pero la zaga Felina y la cancerbera Melany Villeda estuvieron muy atentas para cortar los intentos santistas.

Cerca de cumplirse media hora de partido, las locales dieron el primer aviso con un disparo potente, pero fue bien resuelto por Villeda, quien tuvo bastante trabajo durante los minutos subsecuentes y se convirtió en la responsable de que el duelo se fuera igualado hasta el medio tiempo. La ofensiva de las Universitarias mostró poca conexión para crear real peligro en la portería de la seleccionada nacional Wendy Toledo Barroso, tranquila a pesar de tener enfrente a peligrosas artilleras como Dinora Garza y Diana García.

La entrenadora visitante, Ileana María Dávila, hizo a su equipo adelantar filas para la segunda parte y le rindió frutos, quitándole a las Guerreras la posesión y con mayor claridad hacia el arco de Wendy, pero aún sin crear peligro real. Apenas había pasado un minuto en el lapso complementario y las Guerreras inauguraron el marcador, cortesía de Alexia, quien tomó un rebote de la guardameta Villeda y con total tranquilidad, a las puertas del área chica, dio el "pase a la red" para poner adelante a las dueñas de casa.

Aunque las Felinas recobraron la posesión de la pelota y tuvieron una buena oportunidad en tiro libre que fue desperdiciado por parte de Dinora Garza, las Guerreras mostraron contundencia para estirar su ventaja. Desde la banda derecha, las albiverdes comenzaron su ataque en un saque lateral, llegó el balón a Alexxandra Ramírez y sirvió para la mazatleca Peraza, quien tuvo la frialdad para acomodarse a su gusto adentro del área y fusilar a la arquera visitante, moviendo las redes para poner el marcador 2 por 0, una ventaja que las Guerreras no habían logrado, desde la jornada 1 del actual torneo.

Lejos de darse por vencidas, las Pumas lucharon para acercarse en el marcador y lograron su objetivo cuando corría el minuto 64, gracias a un remate de Daniela García dentro del área albiverde, donde aprovechó un parpadeo de la zaga santista para mandar el balón al fondo de la portería. Santos Femenil logró reponerse del golpe y nuevamente tomó control del balón, aunque estuvieron lejos las Guerreras de generar más opciones de gol, también mantenían a raya a la escuadra visitante, buscando preservar la victoria.

Sin embargo, la determinación de las Pumas salió a relucir y en base a ello lograron el empate en el tanteador, cuando se jugaba el minuto 73, apareciendo Marylin Viridiana Díaz con un disparo desde afuera del área, para vencer la estirada de Wendy, cristalizando así la remontada de las visitantes.

Aunque ambos equipos realizaron cambios con la finalidad de cerrar el partido a gran ritmo, el marcador no se movió más y se decretó el empate, el cuarto para las Guerreras y apenas el segundo para las universitarias. El conjunto dirigido por Jorge Campos Valadez tendrá su próximo compromiso el lunes 15 de marzo, visitando a Tijuana, mientras que las Pumas recibirán ese mismo día al Atlético de San Luis.

CAMPOS

El entrenador de las Guerreras, Jorge Campos Valadez, descartó que su equipo se relajara o confiara luego de tomar ventaja de 2 por 0 ante Pumas, más bien le atribuyó a errores puntuales el empate que les arrancaron ayer en TSM: "no tanto fue el exceso de confianza, creo que fueron más las jugadas que debíamos haber terminado antes de que nos hicieran los goles, la toma de decisión no fue la correcta y desgraciadamente ahí nos hicieron los goles, creo que no pasó por el exceso de confianza, porque el equipo estaba trabajando y tuvimos opciones para tomar más ventaja, fueron malas tomas de decisiones en momentos claves del partido", sentenció.

Mejorar la contundencia es urgente para las albiverdes, consideró el estratega, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro de la fecha 10: "debemos mejorar en el manejo de partido. Aún ganando 2 por 0 es engañoso, debemos aprovechar para no dejar vivir más al rival, debemos ser contundentes y si no lo somos, nos van a empatar aquí y en China. Erramos oportunidades, pero creamos muchísimos, nos falta identificar los momentos del juego para matar al rival y no dejarlos levantarse".

Campos lamentó que no se pudo aprovechar el buen ánimo que tenía su equipo luego de levantarse de un 2 por 0 y en esta ocasión ellas fueron quienes permitieron la remontada: "veníamos con la moral muy arriba por lo que hicimos en Monterrey, pero nos pasó lo contrario y el equipo bajó un poco en lo anímico, pero las muchachas están conscientes de que le podemos competir a cualquier equipo y de que nos falta ser contundentes para matar al rival, aprovechar los momentos del partido. El lunes tenemos un partido contra Xolos y debemos cambiar el chip y enfocarnos en ese partido que es muy importante, en el que debemos ir a ganar", culminó.