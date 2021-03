Arriba a Torreón agua del río cargada de basura

Llegó el agua a la mancha urbana cargada de basura, plásticos y hasta muebles. Ayer comenzó a correr el agua del río Nazas por los canales de riego, sin embargo, a lo largo de su paso, acumuló desechos que arrastró por la infraestructura, por lo que fue necesaria la intervención de maquinaria pesada para limpiarlos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que el agua no corría con libertad debido a la gran cantidad de acumulación de basura en los canales y a lo largo del cauce, desde la presa Francisco Zarco, por lo que se solicitó maquinaria pesada para retirar los desechos antes de que causaran un taponamiento y se desbordara en perjuicio de las colonias aledañas.

Tras la apertura de la presa Lázaro Cárdenas el pasado domingo y de la Francisco Zarco el miércoles, ayer el agua apenas llegaba al municipio de Lerdo, pero se detectó que arrastraba hasta colchones, por lo que la dependencia procedió a la limpieza e hizo un llamado a los habitantes de las zonas aledañas a los canales de riego a no utilizar esta infraestructura como basurero, ya que esto pone en riesgo sus propias viviendas en caso de un taponamiento.

Se informó que el director local de la Conagua, Filemón Rodríguez, realizó un recorrido por los diversos tramos en la zona urbana para verificar el nivel de la problemática, pues prácticamente conforme se limpia, la gente vuelve a ensuciar.

Con el objetivo de mejorar las condiciones operativas de las estructuras hidroagrícolas en la región Lagunera, durante 2020 se asignó un recurso de 5.5 millones de pesos para la rehabilitación y conservación de presas, así como un sistema de bombeo, en beneficio de 842 familias en 2,900 hectáreas de cultivo, de acuerdo a información de la Conagua.

Se destinaron 17 millones de pesos para el mantenimiento, conservación y operación de la infraestructura de riego en 55 mil hectáreas para beneficio de 33 mil 380 usuarios agrícolas.

Dentro del ciclo agrícola, las presas mantienen una extracción de 90 metros cúbicos por segundo (m3/s) para el riego presiembra, cuya conclusión se tiene programada para el 4 de abril, luego seguirían los riegos de auxilio. En total, se tendrá una extracción a nivel presa de 900 Mm3, el mismo volumen que el año pasado, para regar alrededor de 53 mil hectáreas.

Por su parte, las áreas de Protección Civil en los municipios laguneros mantendrán recorridos de vigilancia en la extensión de los canales de riego y llaman a la ciudadanía a que no se introduzca a ellos, pues ponen en riesgo sus vidas. Entre las recomendaciones, se pide no caminar por las orillas de los canales, no meterse a nadar, no lavar los vehículos en las márgenes, respetar los señalamientos y moderar la velocidad al conducir por estas zonas.

En su reporte de las presas, la Conagua informó que Lázaro Cárdenas, mejor conocida como El Palmito, tiene un volumen de 1,613 Mm3, el equivalente al 54 % de su Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO), mientras que la Francisco Zarco, también denominada Las Tórtolas, tiene 270 Mm3, el 87 %.

Ciclo agrícola

Inicia ayer ciclo agrícola en la Comarca Lagunera.

*Dentro del riego de presiembra se entregará un volumen de 169.7 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua en los puntos de control de los módulos de riego, con una extracción a nivel presa de 225 Mm3.

*Para los riegos de auxilio se destinarán 509.3 Mm3 en puntos de control.

*La extracción total a nivel presa será de 900 Mm3, el mismo volumen que el año pasado.