Destaca Tatiana Clouthier apoyo de mujeres

Para la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el apoyo de otras mujeres y de su esposo le permitieron llegar a la posición en la que está, ya que dijo, hay solidaridad entre las mujeres por atender las diversas tareas que se enfrentan en la casa, trabajo y con los hijos.

Durante el evento "Mujeres Líderes en la Administración Pública" la funcionaria aseguró: "Sin otras mujeres yo no estaría donde estoy. Sin el apoyo y la comprensión, y el haber escogido un marido como el que elegí. Tuve muchas amigas solidarias para cuidar a mis hijos mientras yo estaba en la Ciudad de México o salía a algún lugar".

Recordó que en una conferencia en Culiacán su mamá, de última hora, le avisó que no podía cuidar a los hijos, así que los llevó a la conferencia y les dijo: "Ustedes me invitaron el día de hoy a una conferencia de liderazgo y responsabilidad, no sé si tengo liderazgo, pero responsable soy, aquí estoy, lo que no tengo es quien cuide a mis hijos". Añadió que todas las mujeres tienen historias similares, es algo que a todas les sucede; mencionó que el género femenino hace una gran diferencia y su participación en diversos ámbitos permite que se tenga una visión de 360 grados.

"Las mujeres serán y son parte fundamental para el crecimiento económico del país. Sin la mujer no puede haber crecimiento, y sin el crecimiento no podemos tener bienestar, entonces yo creo que esto se vuelve uno de los triángulos donde debemos estar caminando", aseguró.

Clouthier expuso que actualmente trabajan en tener esquemas para incluir a las mujeres a actividades del comercio exterior.

FACTOR DE COMPETITIVIDAD

En el evento, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, dijo que ella se dio cuenta que con maestría no iba a poder alcanzar un mejor puesto y por ello con toda determinación pidió la beca Fullbright para estudiar un doctorado, algo que logró.

Agregó que actualmente se tienen más herramientas para lograr la igualdad de género, como se observa en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y añadió: "Si queremos detonar el crecimiento y si queremos ser una región competitiva las mujeres somos un factor de competitividad".

"En la modernización de ese Tratado, por primera vez se incluyen temas en la agenda de América del Norte que no estaban antes, una agenda incluyente, es decir, ser conscientes que hay poblaciones que no se habían beneficiado enteramente de la integración productiva y del comercio exterior como un motor del desarrollo", explicó.