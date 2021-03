'Ya no somos el sexo débil', dice Adriana Salcedo tras ganar MasterChef

Adriana Salcedo, la reciente ganadora de MasterChef México, celebra haber sido elegida la mejor cocinera de la octava temporada en marzo, mes en el que se conmemoran los avances, las carencias y las desigualdades que viven las mujeres en la actualidad.

"A lo largo de la historia, las mujeres hemos demostrado de qué estamos hechas. Somos fueres, valientes y ya no somos el sexo débil. Podemos hacer todo lo que nos propongamos y qué felicidad haber ganado en marzo justo cuando el día 8 se realzó el Día Internacional de la Mujer y hasta mi mandil fue morado", dijo entusiasmada.

La oriunda de Guasave, Sinaloa charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su trabajo en "La cocina más famosa de México" y aprovechó para presumir su tierra, en donde los mariscos están a la orden del día en diversos platillos.

"Estoy feliz, contenta y orgullosa de mí. Es algo que yo quería desde hace tiempo; que ahora se me haya dado la oportunidad y lo haya podido cumplir en verdad que me llena de orgullo", comentó vía telefónica.

Cuando a Salcedo le informaron que ganó en la emisión final de MasterChef ocurrida el 5 de marzo, los televidentes fueron testigos de la gran emoción que sintió y reflejó en todo instante.

"Me dio un ataque de adrenalina, en ese momento solo podía decir 'gané, gané, gané', estaba muy impactada a pesar de que al llegar a la final había posibilidad de triunfar, ya hasta que lo logré en verdad no podía creerlo", comentó.

Comentó Adriana que haber hecho esta entrega de MasterChef fue complicado, no solo por los retos que cada viernes les ponían los jueces, sino por haberse realizado en tiempos de pandemia de COVID-19.

"Veníamos de un encierro por la contingencia y llegamos a otro encierro, algo que fue complicado. Muchos perdimos trabajos, tuvimos que adaptarnos y luego llegamos a MasterChef y fue como un rayito de luz en medio de lo que vivíamos, pero luego al estar ahí teníamos la presión de las pruebas y de la competencia".

Reveló Adriana que lo que más le entristeció durante su paso en "La cocina más famosa de México" fue cuando le dieron el mandil negro.

"Lo más difícil que me tocó fue en el primer capítulo cuando me dieron el mandil negro, ese mandil me dolió mucho y me quebró totalmente, yo me sentía chiquita y me impactó mucho el saber que yo podría ser la primera eliminada".

Bastante feliz, Adriana aprovechó para presumir las bondades de Guasave y en sí de Sinaloa.

"Primeramente el mar y los mariscos, como los de Sinaloa y Guasave no existen otros. Tenemos un campo increíble y la gente, dicen que luego somos de carácter difícil, pero no es así, somos buena onda. Quien viene a Sinaloa se la pasa muy bien".

Al preguntarle, cuál es su fuerte a la hora de cocinar, Salcedo dijo que, "los postres. Cuando hago algo dulce me concentro más".