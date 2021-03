Dejar atrás los malos resultados cuando se juega de visita, es la consigna de los Guerreros del Santos Laguna, quienes hoy partirán con destino a Tijuana para enfrentar a los Xolos en su partido de la jornada 11 del torneo Guardianes 2021.

El equipo albiverde entrenó ayer por la tarde en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde una vez más trabajaron en la cancha de pasto sintético, con el objetivo de adaptarse lo mejor posible a las condiciones que encontrarán en el estadio Caliente, casa de los Xolos. Los laguneros apenas han anotado un gol en 4 partidos como visitantes, aspecto en el que buscarán mejorar ante una defensiva que ha recibido 12 goles (décima en la Liga MX) y que tiene como líder al guardameta Jonathan Orozco, excapitán de Santos Laguna.

HORA DE GANAR

Mediante una conferencia de prensa realizada de forma virtual, el entrenador Guillermo Almada describió a su próximo rival como: "un equipo que tiene una gran plantilla, que tiene un equipo de muchísimo cuidado. Nosotros venimos en una línea ascendente. Quizás de visita no hemos hecho las cosas para ganar, tenemos que mantener el rendimiento, seguir evolucionando para ganar. Va a ser un equipo muy complicado, además de todo lo que adorna a Tijuana, de tener un gran equipo, un gran entrenador, está la cancha, no estamos adecuados a jugar ahí. Vamos con la mayor esperanza, sabiendo que nos vamos a topar con jugadores de muchísima experiencia", señaló.

Bajo la óptica del estratega uruguayo, los Guerreros han hecho méritos para triunfar en patio ajeno, pero aspectos puntuales les han privado de obtener los resultados, situación que buscarán cambiar mañana: "hemos hecho muy buenos encuentros, el último con Pumas fue muy bueno. Nosotros marcamos una diferencia, que eso no es fácil de lograr. No tenemos efectividad a la hora de concretar las situaciones, lo más difícil es generarlas si no concretamos las situaciones, va a ser complicado. Lo que nos deja contentos y satisfechos es la evolución del equipo, tenemos que mejorar el puntillazo final".

Cuestionado sobre la posibilidad de repetir la alineación titular que enfrentó a Necaxa en la jornada anterior, fiel a su costumbre, Almada dijo: "estamos evaluando todo, venimos de una seguidilla de tres partidos y estamos analizando poner a los mejores once este fin de semana. Estamos evaluando algunas lesiones, cansancio y una variedad de cosas que nos hacen prepararnos para poner a los mejores once para el partido contra Tijuana, que tiene otras connotaciones por las circunstancias, el piso, la altura y demás".

CONVOCADOS AL TRI

Santiago Muñóz es el hombre del momento para los aficionados santistas al convertirse en el goleador del equipo, lo que lleva a Almada a resaltar la labor de las fuerzas básicas de Santos: "están haciendo un trabajo formidable en las formativas, complementado con lo que hacemos en Primera División, porque le dan un tiempo para que se puedan adaptar. Hay una cantidad de chicos que han complementado el plantel de Primera División; Carlitos (Acevedo), Polo (Hipólito Holguín), Díaz, Arteaga que ya se fue, Lozano, Jair, Campos, Santiago, Ocejo, Mudo (Aguirre) , Carrillo; no me quiero olvidar de ninguno. Hay otros que estamos preparando, que ya los tenemos en la vista, todavía les falta, pero seguramente se irán acoplando con el tiempo", afirmó.

"En el caso de Alan, le vimos muchas condiciones, él estaba muy dispuesto a venir al club, sufrió un proceso de adaptación de seis meses. Es muy joven para seguir creciendo, parece veterano en la cancha por como está jugando, es uno de los jugadores que tienen más recorrido en la cancha junto con Gorriarán. Nos tiene muy contentos, muy satisfechos, a pesar de esta juventud, les estamos compitiendo de igual a igual a todos los equipos. Ojalá que sigamos en esta línea ascendente", mencionó respecto a Alan Cervantes, recién convocado al Tri Preolímpico y a quien dejó ir Chivas.

¿Y PRECIADO?

Cuestionado Almada respecto a la forma física actual del ecuatoriano Ayrton Preciado, el entrenador albiverde respondió: "Ayrton, está muy bien, está entrenando muy bien, nosotros le queremos dar rodaje en los partidos de la Sub 20, que tienen otra exigencia distinta a los partidos de la Primera División. Seguramente volverá a jugar en la Sub 20 el fin de semana. Él no sufrió ningún percance más, evaluaremos la próxima semana si tiene que jugar algún otro partido más, queremos evitar cualquier problema de lesión", concluyó.