Reconoce Arturo Herrera falta de inclusión de mujeres

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que el sector financiero mexicano no es incluyente con las mujeres del país, tanto en el acceso a servicios como en ocupar posiciones de liderazgo en las principales instituciones que operan en México.

"Queda clarísimo que nos falta un océano que cruzar en términos de mejorar la inclusión en el sector bancario y financiero", dijo.

Al firmar una carta compromiso para promover una mayor inclusión de las mujeres en puestos directivos del sector, durante el primer día de actividades de la edición 84 de la convención bancaria con la ABM, Herrera dijo que con este convenio se va a pasar del discurso a las acciones fijando métricas y mecanismos primero de análisis y evaluación de dónde está México en los temas de género en el sector y buscar soluciones.

"Este es un tema extraordinariamente sensible en todo el mundo y en México. Esta semana particularmente hemos sido todos testigos del reclamo tan justo que hay para ir eliminando estos temas y esto muestra la sensibilidad que hay del sector bancario y financiero que se tiene que corregir", dijo Herrera.

En tanto, la directora general del Banco del Bienestar, Diana Álvarez, dijo que este convenio busca eliminar esta brecha de género que hoy en día existe en el país, para colocar a más mujeres en posiciones de decisión dentro de estas instituciones financieras y que sea no solo en las direcciones generales sino en los consejos directivos, en los comités, entre otros.

"La exclusión tiene mucho que ver con el mercado laboral, que no tienen tantas oportunidades como los hombres de formar parte de este mercado y por lo tanto no tienen un ingreso fijo, y en segundo es que no pueden ser en muchas comunidades las titulares de propiedades y esto hace que de alguna manera no cuenten con garantías prendarias para poder ser sujetas de créditos u otros servicios financieros", añadió.

NUEVO DIRECTOR DE NAFIN

Por seguir un camino en la política, Carlos Noriega Romero dejó la dirección general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

En su lugar se designó a Juan Pablo de Botton Falcón, quien se desempeñaba hasta antes de su nueva encomienda como administrador general de Planeación en el SAT. El nuevo director de Nafin-Bancomext es un economista egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde obtuvo el mejor promedio de su generación y realizó un intercambio a la Universidad de California, en Los Ángeles. Además, está cursando la Maestría en Ciencia de Datos a tiempo parcial en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

ANA BOTÍN LLAMA A HABLAR DE FEMINISMO

Tras la conferencia inicial, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, llamó este jueves a hablar de feminismo en el sector financiero, un segmento en el que los puestos de más relevancia están copados por hombres. “Los presidentes y los consejeros delegados son hombres. Esto es verdad y se ve en las fotos. Cuando dicen que por qué somos y defendemos el feminismo es porque hace falta que se hable de ello”, consideró Botín durante la 84.ª Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos de México (ABM). La banquera pidió “hacer un cambio cultural” tanto en la banca como en las empresas de tecnología, en las que ocurre “exactamente lo mismo” en cuanto a la presencia de mujeres, además de reclamar apoyos “desde el Gobierno con cambios normativos”. “Es muy importante que en las ciencias y en los nuevos trabajos que sabemos que van a requerir mucha formación científica estén también las mujeres, porque si no, no llegaremos en los próximos diez años”, opinó.