Llaman incongruente a 'Brozo' por mensaje del 8M y actos en TV nacional

El pasado 8M, múltiples celebridades y figuras públicas se pronunciaron en redes sociales para mostrar apoyo a las mujeres de todo el país, quienes salieron a las calles a buscar justicia por la violencia de género y feminicidios.

Uno de ellos fue Víctor 'Brozo' Trujillo, quien compartió un tuit expresando su empatía hacia el género femenino y reconociendo su valor.

“A todas (las mujeres), absolutamente a todas, porque no hay una que no ame (les mando un saludo). Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz ocho de marzo. ¡Marchen!”, escribió.

Luego de su mensaje, decenas de internautas lo criticaron por recordar el programa que condujo de 1994 a 2019, en el cual utilizaba a sensuales modelos.

“Me imagino que la aparición de Brozo (junto a senadora panista que lucha fervientemente contra el aborto) pidiéndole a las mujeres que se manifiesten hoy por el Día Internacional de la Mujer es un acto de hipocresía, ¿no? Digo, Brozo, que durante años denigró en sus programas a las mujeres a las mujeres”, escribió un internauta en redes sociales.

Su nombre continúa, hasta el día de hoy, siendo tendencia en Twitter por las múltiples críticas en su contra.

¿Qué pasó con Víctor Trujillo? ¿Ya es feminista? — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 12, 2021

La deuda que tiene Víctor Trujillo con las mujeres amerita de mínimo una disculpa nacional. La híper sexualización de los cuerpos y los tocamientos que rayaban en el abuso hicieron mucho daño a la sociedad. Es un cómplice de la violencia que vivimos. https://t.co/6WTa4cXGD2 — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) March 12, 2021

Veo esto en la red. Y pensar que Victor Trujillo hacía esto en cadena nacional. Y se lo celebraban. pic.twitter.com/uDYGIZOjdE — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) March 12, 2021

Victor Trujillo. Un agresor de mujeres. Con Brozo payaso. Y antes de salir en televisión. Victor Trujillo. Violento con mujeres en pleno programa. La forma de escoger a mujeres era con un modelaje, previo. Igual que Cuauhtémoc Gutiérrez. No hay diferencia. RT pic.twitter.com/QWW2twdRJ9 — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) March 12, 2021

Este rufián es @brozoxmiswebs. Este cretino es Víctor Trujillo. No lo arrobo porque me bloqueó. Esto es lo que hoy @sergioaguayo justifica. Esto es un asco. Por cierto. Esto es @Foro_TV pic.twitter.com/YNJ720hrCT — LeMonique (@moniquemexph) March 11, 2021