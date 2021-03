Rechaza CIJ Torreón legalización de uso lúdico de marihuana

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón se pronunció en contra de la legalización del uso lúdico de la marihuana que recién avaló la Cámara de Diputados y que tendrá que pasar por el Senado antes de entrar en vigor.

En el proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis se busca despenalizar la posesión personal de hasta 28 gramos de marihuana además de que cualquier persona mayor de 18 de años podrá cultivar y poseer en su lugar de residencia habitual hasta seis plantas de cannabis exclusivamente para su consumo personal con fines lúdicos.

El director general del CIJ en esta ciudad, Rafael Mora Garza señaló que la autorización de esta droga traería consecuencias graves a la salud pública y al bienestar individual dado que su consumo habitual genera daños a los sistemas respiratorio y cardiovascular así como al pensamiento y razón de los consumidores. “Desde que inició este tema de la legalización de la marihuana, Centros de Integración Juvenil siempre expresó su postura de negativa, que no se debería de legalizar.

Solo se habló de estar de acuerdo en que se abriera para investigar las bondades que pudiera tener la marihuana para uso médico, en eso sí estamos totalmente de acuerdo”, señaló. Recordó que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó a las Cámaras de Diputados y Senadores una prórroga para legislar sobre la despenalización del uso lúdico de la marihuana.

“Y la razón era que una persona tiene el derecho a decidir o no si consume marihuana, utilizaron una frase de que se promovía el libre desarrollo de la personalidad pero lo curioso aquí es que lo que menos hacen las drogas es dejarte ser libre, en el fondo las drogas te esclavizan y no te permiten tomar decisiones. En la nueva ley dice que (el consumo de marihuana) no se va a permitir a menores de 18 años cuando sabemos que empiezan desde los 14, esa limitante tampoco aplica y no se va a cumplir”, explicó.

Mora Garza consideró que más allá de un derecho, lo que se busca con el uso de dicha sustancia es un negocio además de agregar que tampoco se especifica cuál sería el presupuesto y el mecanismo para el tratamiento y la promoción de campañas de prevención para evitar el consumo entre los menores de edad.

A nivel nacional, los Centros de Integración Juvenil consideran que la legalización de consumo de marihuana en México no otorga los elementos suficientes que la coloquen como una solución efectiva ante la situación sanitaria, social y de seguridad púbica nacional que se relaciona con el consumo de esta sustancia. Señalan que es necesario invertir tiempo, dinero y recursos humanos en la construcción y mejoramiento de la atención a la demanda del consumo de drogas, la asistencia a usuarios de drogas y el impulso a conductas individuales y sociales responsables.

“Yo no esperaría nada ya, eso ya lo decidieron, es como ha pasado con otras leyes, los diputados y senadores no saben de qué se trata y hacen lo que les dicen, no se está dimensionando el costo-beneficio, creo que al final de cuentas se va a pagar muy caro esta decisión en materia de salud. Actualmente hay muchas necesidades en el sector salud con la pandemia, tampoco se va a dar abasto para la atención a la salud mental que se va a recrudecer después de la pandemia, igual no se va a dar abasto para dar atención en el tema de las adicciones sino se destina una buena cantidad de recursos”.