Qué bueno que mi hijo es hombre: Ariadne Díaz tras violencia de género

"Hay una parte de mí que dice 'qué bueno que mi hijo es hombre porque está mucho menos en peligro de ciertas circunstancias'", confiesa la actriz Ariadne Díaz.

"Qué terrible que te sientas seguro de no tener una hija porque tú mismo viviste situaciones que no quieres para ella", señala.

La protagonista de telenovelas como Tenías que ser tú y La doble vida de Estela Carrillo condena la violencia de género que se vive en México y que además su país ocupe uno de los lugares más altos en feminicidio.

Y es que en ese tema tan sólo en el mes de enero se registró un despunte del 7.1% en las cifras de feminicidio y homicidio doloso comparado con el mismo mes pero de 2020. Para la actriz fue terrible ver que hace unos días, cuando se aproximaba el Día internacional de la Mujer, en lugar de abrirse al diálogo se instalara un muro frente a Palacio Nacional.

Madre de un pequeño de cuatro años junto al también actor Marcus Ornellas, recuerda los momentos que vivió de acoso en su adolescencia y cómo al ser mamá se dio cuenta de que tristemente se siente más seguridad cuando se tiene un hijo hombre.

"Como mujeres todas hemos sufrido un tipo de acoso, algún tipo de cosa que nos haya hecho sentir incómodas; es parte de este país. Yo me acuerdo de ser muy jovencita, de 13 o 14 años cuando iba al ballet y de gente chiflándote pero ya un punto donde es muy molesto y te sientes acosada", comenta.

"Creces creyendo que es normal y te das cuenta que no tiene que ser normal sentirse incómodo con cómo te vistes, por dónde pasas".

Ante los casos de acoso y abuso que han salido a la luz en los últimos meses dentro del medio del espectáculo señala que no tiene que ver con el medio en sí sino con la realidad de la vida.

Agradece que al menos a través del impacto de los famosos otras personas puedan sentir que no están solas y contar su historia como recientemente lo hizo la actriz Daniela Berriel al declarar públicamente que fue víctima de violación.

"Daniela lo hizo como debía de hacerse, ella sufrió esta violación e inmediatamente va a levantar la denuncia y pasa un año completo. Lo hizo como se supone por ley que tiene que ser y sin embargo pasa un año completo y no ha pasado nada", sentencia.

"Lo que dijo, me tocó fibras muy profundas, yo lloraba mientras veía su video, no puedo comprender que alguien pueda cometer una cosa así contra otras personas y que alguien que está a lado no haga nada por detenerlo, no me cabe en la cabeza".