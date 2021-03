Famosos se unen a Anitta contra dichos de Arcángel sobre mujeres

Luego de que el cantante de música urbana Arcángel publicara un polémico mensaje en contra de las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, su colega Anitta se defendió, generando el apoyo de otros cantantes como Alejandro Sanz y Residente.

Y es que el reguetonero estadounidense de origen puertorriqueño cuestionó a las mujeres que muestran su cuerpo en las redes sociales.

"Quieres que te respeten como mujer, bla, bla, bla pero te la pasas enseñando el cu** en redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan ¡como damas!".

Las expresiones de Arcángel no sólo desataron la furia de Internautas sino también de la cantante brasileña Anitta, quien decidió subir una foto de ella mostrando sus glúteos en respuesta al reguetonero.

Además, lo cuestionó por usar a mujeres con poca ropa en sus videos musicales.

“¿Puedes tú utilizar cul*s de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPIOS CUL*S en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”, expresó Anitta.

Alejandro Sanz fue uno de los primeros artistas en defender la postura de la cantante a través de un mensaje.

“Yo mostraría mi c*lo en fotos si no fuera porque no me hago responsable de los disturbios que podría provocar. #Anitta viva la libertad de mostrar lo que a cada uno le dé la gana. En plena pandemia y tan remilgados”, manifestó Sanz en alusión a las polémicas declaraciones de Arcángel.

Yo mostraría mi culo en fotos si no fuera porque no me hago responsable de los disturbios que podría provocar. #Anitta viva la libertad de mostrar lo que a cada uno le dé la gana. En plena pandemia y tan remilgados — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 10, 2021

Otro que salió a apoyar fue Residente a través de un video en su cuenta de Instagram en el que deja claro que no tiene nada de malo “enseñar lo que uno tiene”.

También afirmó que el que hombres o mujeres quieran enseñar de más en internet “no los define como personas”, por lo que el cantante urbano recibió muchos comentarios positivos.

QUE PPIENSA RESIDENTE DE LAS PALABRAS DE ARCANGEL SOBRE pic.twitter.com/bfIB2YCTNN — Maika (@MARMAIKA13) March 10, 2021

Karol G, Carlos Rivera, Danna Paola y más, también se unieron a los reclamos por los comentarios “misóginos” de Arcángel.