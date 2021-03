VIDEO: golazo al estilo ‘Chicharito’ del delantero del Manchester United

Diallo de 18 años de edad ingresó a complementar un duelo cerrado ante el Il Diavolo , cinco minutos después de entrar a la cancha logró marcar un tanto.

Fue al minuto cincuenta que Bruno Fernandes le mandó un pase que saltó la línea defensiva del Milán y cayó para Diallo, quien saltó de espaldas a la portería y con movimiento cabeceó al balón.

