VIDEO: Cae pantalla sobre conductor de ESPN en vivo 

Carlos Orduz estaba en plena transmisión cuando una parte de la escenografía cayó sobre su espalda.

Durante la emisión de ESPN FC Radio, el periodista deportivo se golpeó contra el escritorio luego de que la pantalla de gran tamaño lo derribara.

“Una pantalla fue lo que me golpeó, pero en mi espalda no recibí el golpe, pues el impacto fue en el costado. Afortunadamente no hubo un hecho grave, pues lo que ya logré reaccionar y esto me permitió moverme para impedir que el golpe fuera más severo”, dijo Orduz en La FM.

Mi adorado @orduzrubio no vuelvas a pedir pantalla en vivo Qué alegría saber que estás bien y que no pasó de una magulladura, cuando vi el video me morí del susto. https://t.co/zlkYl2zAok pic.twitter.com/VHp7lFE9gc — Ángela María Calderón F. (@AngelaMaria29) March 11, 2021

Una inflamación en la nariz, una hematoma y un diente desportillado fueron las heridas que le causaron este accidente, del cual por fortuna no tuve una lesión.

“Cuando me levanté, dije que me reventé y pregunté si me había reventado, porque vi una gota de sangre sobre mi nariz, pero afortunadamente no pasó a mayores”.