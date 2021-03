Eliseo Robles confirma la muerte de su papá, 'El Roble Mayor'

La música norteña está de luto por el fallecimiento de uno de sus representantes, Eliseo Robles Garza, papá de los reconocidos cantantes de este género, Eliseo y Salomón Robles.

El patriarca de la dinastía Robles dejó de existir a sus 99 años de edad, según dio a conocer su hijo Eliseo y el grupo Los bárbaros del Norte a través de un comunicado en redes sociales en el cual no se revelaron más detalles de la causa de su deceso.

“Acaba de partir de este mundo don Eliseo Robles Garza, 'El Roble Mayor'. El papá de la dinastía Robles, el papá de nuestro líder, 'La voz de oro'. 1922-2021”, se lee en el mensaje que compartieron en Facebook junto a una fotografía de la agrupación con el difunto.

Su hijo, Eliseo Robles Jr. también le dedicó unas emotivas palabras agradeciéndole su amor y enseñanzas de vida. La dedicatoria viene acompañada de un video donde aparecen padre e hijo.

"Querido viejo, yo no sé cómo pagarte toda una vida de cuidados y de amor, no me hago responsable si se les salen unas lagrimitas", escribió junto a este clip de su famosa canción dedicada a su papá, Mi querido viejo.

Por su parte, la agrupación Salomón Robles y sus legendarios también mostraron sus condolencias por esta pérdida en la misma red social.

"Nos unimos en este momento de dolor, con la familia Robles por su reciente pérdida. Don Eliseo Robles Garza, padre y líder de toda una dinastía. Nuestro más sincero cariño y apoyo para nuestro fundador Salomón Robles y su familia de parte de todos los legendarios", escribieron.