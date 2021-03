Alberto Vázquez se niega a hablar de Isela Vega, su expareja

Alberto Vázquez, expareja de Isela Vega, comenta a un medio nacional que ya le dio el pésame a su hijo Arturo Vázquez y desea que encuentre la fuerza necesaria para seguir adelante.

"Mira yo no tengo nada que decir, la verdad, no tengo nada que decir, aquí lo único importante es mi hijo Arturo y mis nietos, ellos tienen que hablar de su madre, yo no tengo nada que decir, simplemente que le doy el pésame a mi hijo que perdió a su madre y que le eche ganas a la vida y que para a delante, ya se lo dije yo a él", comenta Alberto Vázquez.

El cantante de grandes éxitos como El pecador, Maracas, Significas todo para mí, entre muchos más, mantuvo una relación con Vega en los sesentas, tiempo en el que nació su hijo Arturo Vázquez también cantante de temas como Ángela, Noches de rock y tristeza, Noche sin final, Preciosa, entre otros.

"Que mi hijo tenga fuerza para seguir adelante, sé lo que se siente perder, yo he perdido a muchos seres queridos, yo lo único que le puedo decir a mi hijo es que le eche muchas ganas a la vida, eso es todo", expresa el intérprete.

Isela Vega falleció a los 81 años de edad en la Ciudad de México a causa del cáncer que padecía. La noticia la dieron a conocer sus familiares en las redes sociales.

Su hijo Arturo utilizó sus redes sociales para despedirse de su madre y con una imagen en donde luce bella y joven le escribió:

"¡Seguirás brillando eternamente! Descansa en paz mi adorada madre @iselavegaoficial, ¡te amamos todos los que te conocimos!".

¿Isela Vega sepultada entre machos?

Arturo Vázquez explicó que la ANDA le ofrece sepultarla a lado de iconos del Cine Mexicano como Jorge Negrete, pero él considera eso no le habría gustado a su madre.

"No tenemos los medios ni el lugar en el panteón en ninguno, nunca planeamos esto, nunca lo hablamos, creo que se va a cremar que es lo más usual en estos momentos. Si tuviera un lugar en el panteón por supuesto que lo usaría. La ANDA tiene un lugar en el panteón, pero junto a Jorge Negrete, por cierto y yo creo que a mi mamá no se si le hubiera gustado estar junto a todas esas personalidades, machos todos ellos", dijo a su llegada al velatorio.

Arturo detalló que él y sus hijos pudieron despedirse de su madre a quien comentó, le fue detectado cáncer el pasado nueve de febrero y tras sólo tres quimioterapias falleció.