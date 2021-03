Chivas es más grande que América: Briseño

- La grandeza de un equipo en la Liga MX no se mide con títulos, eso es para el defensa central del Guadalajara, Antonio "Pollo" Briseño, ya que entrar otros factores importantes para sacar esto y los mencionó uno a uno, descartando que América sea el más grande de México.

"Tenemos nosotros una identidad, una cosa que nadie lo hace y que en México nada más Chivas lo tiene, que juega con puros mexicanos, ellos pueden traer de cualquier parte del mundo pero tener la grandeza, ser el equipo de los que más títulos tiene, el que más afición tiene, más playeras vende y que tiene una identidad de jugar con puros mexicanos, es mucho más grande que un título de diferencia.

"En el torneo lo podemos ganar y nos recuperamos, entonces creo que somos mucho más grande que el América, por todo lo que comenté".

Briseño precisó con lo anterior que quedó descartado el tema de comparativa "por títulos, porque no se puede ver si es más grande un equipo que otro, porque si tú pones a los cuatro más grandes, encontramos que hay equipos que tienen más títulos que ellos, entonces por títulos no".

"El Pollo" mencionó que jugará el Clásico como lo ha venido haciendo en su carrera, con intensidad, garra, pasión, disputará cada esférico como si fuera el último y recordó el momento en el que lesionó a Giovanni Dos Santos, el cual fue sin intención.

'NO ESPANTA A NADIE'

Briseño precisó que este América es de respeto, pero no le genera otro tipo de sentimiento, mucho menos le espanta, y las Chivas lo demostrarán el domingo.

"América no espanta a nadie. Para empezar, yo no le tengo miedo a nada, a lo único que le puedo tener respeto es a la muerte; de ahí en más, ¿tenerle miedo a algo? Ni al América ni al equipo que me digas. Al final, son partidos de futbol, se juegan y se enfrentan.

"Ellos han ganado, pero tenemos la capacidad de enfrentar este tipo de partidos. [El rival] es un equipo que ha jugado bien, que ha conseguido sus resultados y -al final- las estadísticas quedan de lado, seremos 11 contra 11", asegura el "Pollo".

El Guadalajara no salva la temporada si le gana al América, considera el defensa. Serán tres puntos y lo que siempre se juega en un cotejo de esta índole: orgullo, pasión, defender la historia como sea y se buscará ganar, sin importar las formas.

"No salvamos el torneo ganándole al América, pero cumplo uno de los objetivos que tenemos como institución, que es ganarle al rival. Con esos tres puntos, apuesto a que gano mucho más, gano confianza, gano en que le quito tres puntos al equipo que no quiero que gane nunca y eso genera que esté más apretada la tabla", detalla.

Estos duelos tienen muchos condimentos especiales, no se debe escatimar en esfuerzo, no se deja algo para después y conscientes están todos en las Chivas, porque los minutos que les toque jugar, deben hacerlo con total entrega por la afición.

"A nadie le gustaría perder y a nosotros menos; ganar haría que nos pongamos en 15 puntos y estemos peleando", subraya.

12 PUNTOS suma Guadalajara en el torneo, diez menos que las Águilas del América.