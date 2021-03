Siempre fue una mujer adelantada a su tiempo, los convencionalismos le resultaban difíciles de comprender y es que si algo amaba en vida era su libertad.

La actriz, Isela Vega, falleció el pasado martes a los 81años de edad a causa del cáncer que padecía. Participó en 130 películas y 25 proyectos de televisión o plataformas.

Las nuevas generaciones la conocieron gracias a sus recientes trabajos que fueron La casa de las flores, Like, El Chema, Cindy la regia y El jeremías (Cinta del director lagunero Anwar Safa).

Entre los últimos minutos del 9 de marzo y los primeros del miércoles 10, se dio a conocer la noticia de su fallecimiento por parte de sus familiares y del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) de México.

"Mujer trasgresora de nuestro cine; actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas. Te despedimos con tristeza, también con gran admiración y cariño, Isela Vega. Sigue con nosotros la enorme fuerza que siempre le diste a nuestras pantallas", informó el IMCINE.

"Hoy -El martes- muere una mujer y nace una leyenda, Isela Vega, tú corazón navega y tú alma ahora descansa, estoy segura que pronto nos volveremos a ver, te amo aquí y allá", escribió la sobrina de la actriz, Brenda Vega.

Isela Vega vino en incontables ocasiones a la Comarca Lagunera, la más reciente ocurrió el 10 de marzo de 2014. Se presentó en el Teatro Alberto M. Alvarado como parte del programa Leo…Luego Existo, en donde leyó fragmentos del libro El paraíso que fuimos, de Rosa Beltrán .En esa ocasión, atendió en exclusiva a El Siglo de Torreón. Reveló que sólo conocía Torreón, por lo que le emocionaba disfrutar por primera vez de la hospitalidad que le dio Gómez Paalcio. En ese tiempo había planes de hacer unos estudios de cine en La Laguna de Durango y justo habló de ello.

"Ya me enteré de que quieren hacer unos estudios cinematográficos acá donde hacían el Viejo Vergel, me parece muy importante porque aquí siempre se han hecho muchas películas para acá para Durango y todo eso es como estar en casa, me encanta y yo los felicito", dijo emocionada.

La nacida el 5 de noviembre de 1939 comentó que le encantaba formar parte de dicho programa de fomento a la lectura porque le permitía amar y compartir, algo que consideraba como, "una de mis filosofías de vida".

"Me siento muy bien de participar en este proyecto, me encanta la convivencia, leer en público, también en casa. La gente es muy linda aprecia mucho el que uno venga a visitarlos y eso es un alimento para el alma, muy bonito. Mientras haya amorcito que proyectar, estamos haciendo algo por uno mismo porque se siente bien", expresó al respecto.

Sobre el cine nacional, Vega aseguró en esa entrevista que "siempre hay buenas, malas y regulares películas; se da la obra y puede quedar espléndida de mil maravillas o puede quedar fallida y ni hablar. El caso es que haya producciones, pero desgraciadamente no hay como había antes que había un gran mercado". Además lamentó que en México se le dé más proyección al cine norteamericano y que sólo un pequeño porcentaje fuera de producciones nacionales.

El 22 de marzo de 2011, Isela también piso suelo lagunero. Junto a María Sorte, Gretell Valdez, Lorena Herrera y Magda Guzmán, presentó Las arpías en el Teatro Nazas de Torreón en dos funciones.

Previo a su llegada, Vega platicó con El Siglo de Torreón y en esa ocasión externó que había disfrutado todas las etapas de su vida, sin embargo, lo que más recordaba en ese momento fue cuando se convirtió en la primera mujer latina en posar desnuda para la revista estadounidense Playboy, algo que jamás olvidará.

"Eso fue en 1973. No lo vi como una oportunidad o una plataforma, lo hice para promocionar la película Quiero la Cabeza de Alfredo García, que había hecho en Estados Unidos. Aparte, hay gente que sataniza a ese tipo de revistas pero considero que no tiene nada de malo mostrar el cuerpo humano, es nuestra naturaleza. Por ejemplo, acaba de salir en Playboy Lorena Herrera y se ve muy bien", dijo la actriz .

La artista fue acreedora de cinco premios Ariel del cine mexicano. Entre ellos, uno por su amplia trayectoria; otro a mejor actriz por su trabajo en La viuda negra (1977), del director Arturo Ripstein; y por La ley de Herodes (2000) a mejor coactuación femenina.

Más de Isela

Deja un gran legado cinematográfico *Nacida en Cuauti, Sonora, el 5 de noviembre de 1939, se convirtió en la Princesa del Carnaval de Hermosillo con 18 años. Ahí arrancó su carrera de modelo y se fue a estudiar inglés a Estados Unidos. *Su carrera artística comenzó como cantante en hoteles y bares de la Ciudad de México y como modelo participó en el programa Max Factor Hollywood (1959). *Pero cambió de rumbo tras prepararse como actriz y su primera oportunidad en el cine fue para interpretar a Carmen en la película Verano violento (1960), en la que compartió créditos con Pedro Armendáriz, Guillermo Murray y Gustavo Rojo. *Su belleza la llevó a convertirse en un ícono sexual en México e incluso a convertirse en la primera mujer latina en aparecer en la revista estadounidense Playboy. *Más de 40 años de amistad fue lo que vivieron la actriz Isela Vega y el cantante Juan Gabriel, un vínculo tan fuerte que en algún momento Vega llegó a declarar que era su mejor amigo.