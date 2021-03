Pide CLIP claridad en proyecto de Agua Saludable para La Laguna

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) sostuvo una reunión con Germán Martínez, subdirector general de Administración en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Filemón Rodríguez, director local, en relación al proyecto de Agua Saludable para La Laguna.

José Luis Hotema de Santiago, presidente del CLIP, cuestionó que no se ha presentado el proyecto ejecutivo a los organismos empresariales, de la sociedad civil y de gobierno, como los operadores de agua, ya que incluso se había negado que ya estaba aprobado el documento, a lo que le respondieron que tienen un convenio con la empresa IGH, encargada de realizar el proyecto, que hasta que no estuviera terminado podrían mostrarlo.

"Para su servidor no es lógico porque desde hace ya varias semanas la obra se está licitando a proveedores, en consecuencia no puedes licitar algo que no está aprobado o concluido dentro de un proyecto", comentó, "entendemos que tiene varias etapas pero la primera es el proyecto ejecutivo que ya aprobaron, las demás serán licitaciones, fechas de inicio y terminación de obras, por lo que seguimos viendo una cerrazón de los directivos".

Otro cuestionamiento fue sobre la recarga de los mantos acuíferos, a lo que contestaron que en la actualidad lo importante del proyecto es llevar el agua saludable a la población pero que también lo tienen contemplado, sin embargo, no se dio mayor información.

"Se les cuestionó respecto de la sobreexplotación de los 2,350 pozos actuales, es decir, la medición a la que tienen derechos los concesionarios, ya que actualmente se extrae más de lo permitido, además de que se dice existen más de 2 mil pozos no registrados o ilegales, a lo que nos manifestaron que les ayudáramos denunciando los pozos ilegales. Es totalmente absurdo ya que la dependencia encargada de vigilar y aplicar la ley en el tema de agua es Conagua, que ellos representan", expresó Hotema.

Señaló que para el CLIP y para todos los organismos interesados en dar seguimiento a este proyecto es importante la claridad y transparencia del mismo, ya que es la obra más importante en La Laguna en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que se van a invertir miles de millones de pesos, los cuales deberían permear a empresas de los estados de Coahuila y Durango.