Finaliza en Lerdo vacunación de adultos mayores

Humberto Sánchez Martínez, delegado regional de Bienestar, informó que fue casi el 100 por ciento de las vacunadas destinadas a Lerdo el que se aplicó, es decir, poco más de 13 mil 600 dosis. Solo alrededor de 30 dosis se echaron a perder por error humano, reconoció el funcionario.

El pasado martes fue el último día de la campaña de vacunación que arrancó el viernes en Lerdo, municipio que recibió 13 mil 650 dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.

Solo en la comunidad de Nazareno se organizó una brigada de atención domiciliaria, en donde se llevó la vacuna a las comunidades cercanas, en donde las personas por no contar con los medios para desplazarse, decidieron no salir o bien, por enfermedad. De acuerdo con el delegado, fueron 130 las dosis que se aplicaron fuera del módulo de vacunación, para dar atención a la totalidad de los adultos mayores. Aunque también reconoció que hubo personas que dijeron "no" a la aplicación.

"Hay gente que no la quiso, no asistió. Quedaban algunas vacunas ayer (martes), tuvimos que sacar brigadas a comunidades", comentó.

Aseguró que no hubo sobrantes porque se aplicó casi la totalidad de las dosis enviadas. Así mismo, negó que se haya atendido a personas foráneas.

Y es que en el último día, personas de Gómez Palacio y Torreón acudieron al Hospital General, en espera de recibir la inmunización con las dosis que pudieran haber restado.

Personal

El delegado en La Laguna reconoció que en esta campaña sí se vacunó a personal del Hospital General, así como a otros de ISSSTE, aunque no se especificó la cifra.

13 MIL 600

👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste

Dosis se aplicaron aproximadamente en Lerdo, sin contar las 30 que se perdieron.