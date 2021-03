Sufrí un caso de abuso sexual cuando era chica: Regina Blandón

"Sufrí un caso de abuso sexual cuando era chica”, recordó Regina Blandón en entrevista.

La protagonista de "Mirreyes contra Godínez" es una de las famosas que se ha sumado a la lucha contra la violencia de género en México y respaldado campañas como la de "Rompa el pacto" que surgió por la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, quien es señalado por abuso sexual.

Blandón es constantemente crítica del tema del abuso y acoso sexual en redes sociales mostrando su apoyo a mujeres que viven lo que le sucedió a ella en una ocasión. Cuando tenía seis años una persona que trabajaba en la casa en que vacacionaba con sus padres abusó de ella.

Aunque no ha detallado lo que sucedió señala que fue algo que le costó mucho asimilar.

Además la actriz considera que en el medio del espectáculo es algo que se vive mucho y por ello recientemente ha compartido su apoyo en casos como el de la actriz Daniela Berriel, quien denunció que fue violada por Eduardo Ojeda hace un año y señaló al actor Gonzalo Peña como cómplice.

"Es muy violento en nuestra industria cómo las mujeres se tienen que ver o de pronto no te dan un papel".

Tan sólo dentro del medio en los últimos años personajes como Karla Souza y más recientemente Melenie la hija de Alicia Villareal han compartido sus historias.

"En México es un porcentaje altísimo de las mujeres que violentan", dijo Blandón a este medio en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el pasado 8 de marzo.

Y es que según resalta "El País" en México la impunidad en los casos de feminicidios alcanza el 90% y un 99,7% de los episodios de violencia machista ni siquiera se llega a denunciar, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana para 2019.

Regina Blandón aprovecha el Día Internacional de la Mujer

"No es un día para festejar y celebrar, es un día para conmemorar la lucha de millones de mujeres, de muchos años de un patriarcado sistémico del que no hemos podido movernos", señala Regina Blandón.

En el Día Internacional de la Mujer, la actriz considera que cada vez vamos mejor en la lucha por detener la violencia hacia la mujer. La actriz aplaude que sigan surgiendo campañas como "rompa el pacto" y que más personas denuncien a sus acosadores y agresores para que más gente se involucre en el tema.

La intérprete consideró que lo que se está viviendo un momento muy importante, a la vez que recordó las movilizaciones del año pasado, del 8 y 9 de marzo del 2020, que fue algo que "nunca antes se había visto en esta ciudad por lo menos".

"Después nos vino la pandemia y vimos subir todas las cifras de violencia intrafamiliar, agresiones; en un país en el que mueren muchas mujeres al día es durísimo. Hoy más que nunca tenemos que alzar la voz y seguir gritando y luchando y si nos ponen un muro llenarlo de flores".

Reconocida por programas como "La familia P. Luche" y "Me caigo de risa", explica además que la posición del gobierno respecto a la violencia de género es muy clara, sobre todo recordando la valla que se instaló alrededor de Palacio Nacional esta semana y los movimientos del 8 de marzo.

Regina Blandón no tiene en el radar ser madre todavía

Uno de los temas sobre el que la actriz Regina Blandón se ha cuestionado es sobre si quiere ser madre o no.

"No lo he decidido y no es algo fácil de hacer y menos en la época que estamos viviendo", comenta al respecto.

Por ello, guarda ciertas similitudes con su personaje dentro de la cinta "Sin hijos", que el próximo 19 de marzo llega a Netflix. La producción se realizó en 2019 bajo la dirección de Roberto Fiesco y con actuaciones de Blandón, Alfonso Dosal y Francesca Mercadante (en su debut en cine).

"Es un remake de una película argentina que habla de que todas las formas de ver a la mujer son válidas, tanto si quieres ser madre como si no, porque de pronto hay gente que nada más da validación al ser mujer a partir de que eres madre y creo que hay muchos tipos de mujeres, sueños, metas y demás", explica.

"Si tu sueño es ser ama de casa está increíble, si el tuyo es ser profesionista como arquitecto o doctor y tener todos los hijos del mundo todo está bien".