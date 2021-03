Henry Martín va por su revancha contra Chivas

En la Liguilla pasada, en los cuartos de final contra el Guadalajara, Henry Martín, delantero del América, la tuvo y la dejó ir. Fueron dos oportunidades que pudieron cambiar la historia, que al final se escribió con el pase de las Chivas a semifinales.

Hoy tiene la oportunidad de vengarse de esa afrenta, porque el delantero de las Águilas tiene presente esos momentos, que lo dejaron marcado.

"Tengo claro lo que pasó en el torneo pasado, dos jugadas claras las dejé ir, y tengo o tuve que vivir con ello. Claro que afectan, pero hay que darle vuelta a la página".

Han pasado tres meses desde aquellos juegos, pero esos momentos no se olvidan, "he tratado, con los demás encuentros que hemos tenido, de revertir ese momento, ojalá lo haga ahora".

Por eso no duda en decirlo: "Este juego, ese Clásico, debe de ser servirme para sentirme mejor, es para sacarme la espinita, fueron errores, cosas que no pude controlar en su momento, pero ahora viene otra oportunidad".

El jugar contra las Chivas, puede ser para el América, el momento ideal para acabar de confirmar que el equipo de Santiago Solari está a la alza y que ya dejó atrás esa incertidumbre que arrastra desde inicio de torneo: "Bueno, no es un examen. Estamos en segundo lugar, y podríamos estar en primero (si no fuera por los puntos perdidos en la mesa por la alineación indebida contra Atlas). Pero ¿qué nos critican? Estamos dando resultados.

Cambiamos de entrenador y es claro que al inicio no vas a ver los mejores resultados en cancha, porque te adaptas a un nuevo sistema, pero nos hemos visto mejor, con un juego más agradable, pero lo más importante es el resultado. Este juego es importante, fuera de dar un golpe de autoridad, debemos de para seguir demostrando quién es más, y por qué estamos encima. Nos vamos a matar en la cancha para que así sea".

Sobre Chivas, del atacante dijo que no entiende el por qué Guadalajara no se encuentra en los primeros lugares: "Desde hace varios torneos arrastran malos resultados y no entiendo por qué, ya que tiene jugadores de Selección, pero en un Clásico todo cambia, solo interesa ese partido, quién hace mejor las cosas".

Ese mal momento del Guadalajara, no ha devaluado el Clásico: "Para nada, hay que ser claros, no hay que menospreciar a nadie. Si sales pensando que era favoritos te llevas la sorpresa, hay que dar lo mejor dentro del acancha, si se pueden hacer uno o diez goles, hay que hacerlo, por la afición, la institución y nosotros mismos".