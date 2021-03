Ahora piden cancelar a ‘Miss Piggy’ por violencia doméstica

A raíz de una publicación de un artículo de New York Times en el que solicita la anulación de ”Pepe LePew” por acoso la gatita “Penelope” y de “Speddy Gonzalez” por estigmatizar a los mexicanos, ahora los internautas han puesto en el ojo del huracán a “Miss Piggy”.

La cerdita glamorosa mantiene una relación con la “Rana René”, sin embargo, en algunas ocasiones ella lo ha maltratado ya sea verbal o físicamente, es por eso que varios usuarios de redes ahora piden un veto para Piggy o bien que cambie su línea.

“ Miss Piggy” y “René” forman parte del show de Los Muppets desde hace décadas. Se les ha visto en diversas series y películas.

The Muppets pertenecen a The Walt Disney Company, empresa que los compró en el año 2004; habrá que esperar si la empresa emite un comunicado, tal y como lo hizo Warner en relación a Pepe, ya que en una misiva dijo que no tiene planes a futuro con el zorrillo.