Sin fecha para segunda aplicación de vacuna antiCOVID para adultos mayores  en Durango

Este lunes 8 de marzo se cumplieron los 21 días de la aplicación de la primera dosis en los adultos mayores de los primeros cinco municipios atendidos en Durango en la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación que arrancó el 15 de febrero en todo el país. Aún no hay fecha para la aplicación de la segunda dosis que se requiere para completar el ciclo y lograr la inmunidad deseada.

Se trata de los municipios de San Juan de Guadalupe y Tlahualilo, de la zona de La Laguna, así como Indé, El Mezquital y Tepehuanes, para los que se enviaron un total de 12 mil 860 dosis de la farmacéutica AstraZeneca, la cual no requiere de una ultra congelación como la de Pfizer-BioNTech.

Hoy el Secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, dijo que la segunda dosis puede aplicarse en un plazo máximo de 42 días después de la primera aplicación.

“Asegurar es que esa vacuna se tiene contemplada y que no hay que preocuparse por ese problema. No tenemos la fecha exacta no querremos crear una falsa expectativa”, dijo el secretario.