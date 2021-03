Abren compuertas de la presa Francisco Zarco; mañana prevén tránsito de agua por canales

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que hoy se abrieron las compuertas de la presa Francisco Zarco, luego de que el pasado domingo se hizo lo propio en la Lázaro Cárdenas, que mantiene una extracción de 90 metros cúbicos por segundo (m3/s), por lo que el agua estaría en el transcurso de mañana en la represa de San Fernando, en Lerdo, y de aquí correría a través de los canales de Sacramento y Santa Rosa-Tlahualilo.

Esto en seguimiento al Plan de Riegos del Distrito de Riego 017 Región Lagunera y en base a los acuerdos del Comité Hidráulico. El ciclo agrícola en La Laguna arranca con el riego presiembra, cuya conclusión se tiene programada para el 4 de abril, para lo cual se entregará un volumen de 169.7 millones metros cúbicos (Mm3) de agua en los puntos de control de los módulos de riego, con una extracción a nivel presa de 225 Mm3, mientras que para los riegos de auxilio se destinarán 509.3 Mm3 en puntos de control, lo que significa una extracción total a nivel presa de 900 Mm3, el mismo volumen que el año pasado, mientras que en el 2019 fueron mil 50 Mm3.

En su reporte de las presas, la Conagua informó que Lázaro Cárdenas, mejor conocida como El Palmito, tiene un volumen de mil 621 Mm3, el equivalente al 54% de su Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO), mientras que la Francisco Zarco, también denominada Las Tórtolas, tiene 266 Mm3, el 86%.

Se estima el riego de 53 mil hectáreas, por lo que los productores se han dedicado en los últimos meses a la preparación de las tierras.

Por su parte, las áreas de Protección Civil en los municipios laguneros mantendrán recorridos de vigilancia en la extensión de los canales de riego y llaman a la ciudadanía a que no se introduzca a ellos, pues ponen en riesgo sus vidas.

Entre las recomendaciones, se pide no caminar por las orillas de los canales, no meterse a nadar, no lavar los vehículos en las márgenes, respetar los señalamientos y moderar la velocidad al conducir por estas zonas.