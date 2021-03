No es de mi incumbencia: Lupita D'Alessio sobre escándalo que envuelve a su nuera e hijo

Luego de que el pasado martes se difundieran en redes sociales las acusaciones por abuso hacia el hijo mayor de Charito D'Alessio, esposa del diputado, actor y cantante Ernesto D'Alessio, la 'Leona Dormida' rompió el silencio.

En su cuenta de Instagram, Lupita D'Alessio dirigió unas palabras hacia las personas que le hicieron comentarios sobre el tema e incluso la atacaron por ser cercana a las personas en cuestión.

Yo estoy viviendo en la casa de mis hijos, yo vivo en Cancún. Si tiene problemas o no, no es de mi incumbencia y eso tiene que entenderlo. Como mujer soy una cosa, como abuela soy otra, como artista soy otra y yo no puedo meterme en la vida de mis hijos”, dijo en el video.

Además, mencionó su fe en Dios y recalcó que en las mañanas ella siempre despierta lista para hincarse y orar a Jesucristo, su Dios.

No nos metamos en la vida de los demás, ese es el punto; no nos corresponde. Las redes sociales se han vuelto demasiado violentas y no es que no haga caso, pero tengo que leer los comentarios porque tengo que responder a la gente que me sigue. Dios los bendiga, pero esa no es mi voz; la gente que me ataca y juzga a mi familia, esa no es mi voz”, agregó.