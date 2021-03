Gracias, pero no: Henry Martín al interés de Ricardo Peláez y Chivas

Ricardo Peláez ha mostrado interés por llevar a Henry Martín a Chivas.

La manifestación del director deportivo de Guadalajara, ya tuvo respuesta por parte del futbolista de Club América.

“Pienso que no debió decir eso, estuvo mal. Está dejando en entredicho que los jugadores que tiene, tal vez, no le han llenado, no sé. Eso deja entredicho”, expresó en rueda de prensa.

El delantero mexicano, agradeció que “el archirrival” se fije en él, sin embargo, se dice contento de estar con las Águilas, y que de momento no piensa hacer ningún cambio.

“Quiero dar muchas alegrías todavía al equipo, creo que puedo hacerlo, y todavía me queda mucho futuro por delante, así que muchas gracias, pero no”.