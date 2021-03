Ivonne Montero se contagia de COVID y se trata con dióxido de cloro

La actriz mexicana Ivonne Montero, quien es parte del elenco de la serie de Telemundo Malverde: El santo patrón, comunicó que dio positivo a COVID-19.

La artista de 46 años de edad es parte del brote de la enfermedad que ha surgido en la producción de la serie, a pocos días de haber iniciado grabaciones.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó un video en el que se sinceró sobre la enfermedad y contó que se encuentra aislada en su domicilio con algunos síntomas, como dolores de cuerpo, en la cabeza y en los globos oculares.

“Les cuento que lamentablemente el coronavirus me alcanzó. Me encuentro en casa, infectada. Llevo ya una semana, aproximadamente, con síntomas de dolor de cuerpo fuerte. El primer día me dio dolor de cabeza, ya nunca más me volvió a dar. Los globos oculares me dolían horrible por varios días y una tosecita ahí que es lo que tengo ahorita”, reveló.

De acuerdo con el relato de Montero, la sintomatología de la enfermedad comenzó hace una semana. Por lo que decidió someterse a un tratamiento que involucra el dióxido de cloro.

“Pero digamos que voy bastante bien, estoy saturando muy bien. Estoy tomando los ciclos de dióxido de cloro, que es con lo que yo me he estado cuidando y protegiendo de tiempo atrás, y la verdad es que bastante tranqui. Me estoy cuidando mucho. Estoy encerrada, estoy sola. Mi hija tiene varias semanas con sus abuelos viviendo porque estoy trabajando, entonces no hubo ningún riesgo de contagio”, concluyó.

Con el anuncio de su contagio, Ivonne se suma a los casos de contagio dentro del elenco de la serie que busca retratar la vida del “santo de los narcos” y que obligaron a que la producción tuviera que ponerse en pausa.

