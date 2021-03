Afirma estudio que casos COVID crecerían hasta 30% por polen de primavera

Una reciente investigación llevada a cabo por expertos de centros especializados han descubierto que el COVID-19 y el polen en el aire se correlacionan para aumentar las tasas de infección por SARS-CoV-2.

De acuerdo con el trabajo llevado a cabo por especialistas de la Universidad Técnica de Munich, el Instituto Meteorológico de Finlandia y la UNiversidad de Rutgers-New Brunswick es que las altas concentraciones de polen de primavera tiene un efecto negativo en la salud, pues debilita la inmunidad de las personas contra algunos virus que afectan el sistema respiratorio.

Los resultados fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y se incluyeron datos en torno a las tasas de infección por SARS-CoV-2, el polen, la humedad, la temperatura y otros aspectos.

"Nuestros resultados revelan que la exposición simultánea al SARS-CoV-2 y al polen en el aire puede, en condiciones climáticas 'favorables', promover la infección viral", sostiene el estudio.

Para llevar a cabo la investigación se estudiaron 130 sitios de 31 países en los cinco continentes del mundo, luego que el polen es una sustancia a la cual es imposible escapar.

"Encontramos que el polen en el aire, a veces en sinergia con la humedad y la temperatura, explicaba, en promedio, el 44 por ciento de la variabilidad de la tasa de infección, las cuales aumentaron después de concentraciones más altas de polen con mayor frecuencia durante los cuatro días anteriores", sostiene la investigación.

Así, el trabajo sugiere que el polen podría aumentar de un 10 al 30 por ciento las tasas de infección por el nuevo coronavirus, por lo que los expertos destacan la importancia de usar cubrebocas con filtros de partículas ante la llegada de la primavera.

El coronavirus lleva alrededor del mundo más de un año, luego que la primera vez que se habló de él fue en una ciudad China, de la cual se le dio el nombre del "virus de Wuhan", el cual se ha sospechado que de los murciélagos saltó a la humanidad.

No obstante, continuando las investigaciones en torno al nuevo patógeno, integrante de la familia de coronavirus, a la cual pertenecen el SARS y el MERS, los cuales produjeron hace años epidemias preocupantes, se le dio el nombre de SARS-CoV-2, y a la enfermedad que provoca COVID-19.

Hasta la fecha en el mundo la cifra de muertos asciende a más de 2.6 millones. Tan solo en México, más de 190 mil personas han perdido la vida debido a la infección del nuevo coronavirus, mientras que se han registrado 2 millones 130 mil 477 casos confirmados.