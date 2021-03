Nuestros subagentes, disfrazados de taza de café recalentado, nos reportan que importantes consecuencias en el terreno electoral y varios damnificados traerá la disolución de la coalición Morena-UDC-PT: "Juntos Haremos Historia", decretada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de lo cual todo mundo le echa la culpa a la ineptitud del dueño de la Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez Rivera. Los subagentes, con doctorado en la cosa política, dicen que, como ya cada partido deberá "rascarse con sus propias uñas", es decir, tendrán que poner sus propios candidatos, nomás no les va a alcanzar y, si acaso, el único que podría aparecer en la boleta electoral el próximo 6 de junio suspirando por la alcaldía de Torreón sería el exalcalde José Ángel Pérez por el Partido del Trabajo.

En el caso de Morena, el panorama para los aspirantes a la alcaldía incluye al ex "hooligan" panista Luis Fernando Salazar, en Torreón, y al senador taurino-carbonero y socio consentido de Bartlett, Armando Guadiana, que ya anda con todo en las colonias de Saltillo. Según explican los subagentes, el partido tendrá que respetar la equidad de género, tal cual lo había señalado ya otra de las aspirantes, la legisladora Miroslava Sánchez, quien indicó que si en la capital del estado Morena designaba un hombre como candidato, en Torreón tendría que ser mujer o a la inversa. Así que veremos y diremos cómo se resuelve lo de los candidatos a alcaldes. Por lo pronto, el tiempo apremia y el próximo 25 de marzo deben llevarse a cabo los registros.

***

La que llamó harto la atención durante la firma del Pacto por la Igualdad y el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se realizó en Coahuila entre los paleros representantes de los poderes legislativo y judicial de la provincia fue la legisladora de Morena Lizbeth Ogazón, quien se quedó sentada cuando todos se pusieron de pie para la proyección de un video con el que se pretende visibilizar el problema del feminicidio y se mostró indiferente, no solo ante los discursos de las legisladoras que destacaban la necesidad de establecer más acciones para proteger a las mujeres, sino ante los dardos envenenados que le han lanzado algunos miembros de su partido en la provincia, que la señalan de lejana a la austeridad que tanto pregona el jefazo único de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que la diputada es la única legisladora que llega al congreso en Mercedes Benz, también por el pasado judicial de su marido, miembro de Morena en el estado. La que acabó de evidenciar la postura de las mujeres de Morena respecto a las que no son militantes fue la diputada federal Melba Farías, que llamó "feminazis" a las mujeres que se manifiestan por la defensa de sus derechos y hasta las regañó por hacerlo, pues dice que no son los modos. Por lo que a doña Melba no faltó quién le recordara todo lo que hizo el presidente durante los años en que anduvo en busca de la presidencia de la república.

***

El que parece estar como las olas es el tema de seguridad en la región, pues ya se encendieron los focos amarillos debido a los robos a negocios y de varios carros, curiosamente de modelos viejos, denunciados incluso ante los sensibles muchachos de la Fiscalía General del Estado. Nuestros subagentes, disfrazados de policía municipal entretenido en su celular, nos reportan que la línea de investigación apunta a la presencia de una banda de ladrones de autopartes que está haciendo de las suyas con los yonkeros de la plaza, por lo que de nueva cuenta varios representantes de las cámaras empresariales salieron a decir que se requiere mejorar la estrategia de vigilancia en sectores específicos, pero con logística en vez de que los polis se la pasen con las patrullas paradas perdiendo el tiempo en las inestables redes sociales y los cadetes egresados a finales del año pasado nomás anden reposando en las jardineras del Paseo Morelos. Y lo mismo aplica en el caso de los agentes de tránsito, pues se han constituido en grupos como si fueran comités de bienvenida de los automovilistas en las entradas a la ciudad, donde agarran parejo, mientras que en otros puntos los conductores siguen haciendo de las suyas.

***

Y quien no para de dar nota, al menos para las lenguas viperinas, es el doctor y más ferviente promotor de dióxido de cloro Jonathan Ávalos, alcalde morenista de Francisco I. Madero, quien ya se quedó sin "padrinos" al correr del Ayuntamiento de Madero nada más y nada menos que a Lidia Borrego, hermana del flamante diputado federal y ajonjolí de todos los moles Javier Borrego. Doña Lidia estaba a cargo del Instituto Municipal de la Mujer, pero dicen que la decisión del alcalde fue tomada al enterarse de que el hermano de su funcionaria quiere la reelección como diputado federal, pero que solo sería apoyado por los de Morena de "verdad" en el estado si dejaba de darle "alas" al doctor para volverse a postular como alcalde, lo que generó el enojo de don Jonathan, que en revancha puso a la hermana a vivir en el error.

***

Disfrazados de pruebas rápidas patito, nuestros subagentes nos reportan desde la "capirucha" del pan de pulque, que ya enrachado por los resultados que aseguran fueron buenos del juego de futbol con el que se reabrió, luego de un año castigado por el funesto COVID-19, la cantina más grande de la ciudad… Perdón, el Territorio Santos Modelo, el "góber" rijoso y epidemiólogo de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, ya proyecta que se sigan celebrando más encuentros deportivos presenciales, dado el buen comportamiento de la afición, e incluso que fueron 6 mil 500 asistentes, prácticamente la mitad de los que se esperaban y este viernes el Subcomité Regional de Salud informará de medidas adicionales.

También se prepara el plan respecto a las condiciones de flujo en que van a operar los hoteles y restaurantes en las vacaciones de la próxima Semana Santa. Los subagentes reportan que la causa para continuar reactivando este rubro del espectáculo, así como del vapuleado sector turístico, es que se mantienen bajas las cifras de contagios y de hospitalizaciones en la región Laguna, incluso, al menos temporalmente, el semáforo epidemiológico llegó a color verde. Por cierto, quien parecía la titular de relaciones públicas durante la jornada futbolera del pasado domingo fue la expanista y directora del teleférico Torreón, Verónica Soto, quien comprometió las finanzas de la empresa de snacks que representa al interior del TSM, ya que tomó la batuta para andar paseando a cuanta autoridad apareció por todos los pasillos del estadio; hasta solicitó extras de cortesías de los diversos establecimientos para sus "amigos", lo que dejó endeudados a los pobres proveedores, que ya no saben a quién cobrarle, si a la empresa que representa doña Vero o al Gobierno del Estado. Y es que dicen que eso de cargar la mano es algo común de sus "buenas intenciones", pues ya solicitó a sus patrones (los del Estado) cubrir con los gastos del Vía Crucis virtual que pretende hacer, aun cuando esta actividad le correspondería a la Diócesis y no a la dependencia que representa. Dicen que en su listado hasta drones quiere.