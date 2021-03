'Tecatito' se recupera y juega casi todo el duelo

- Pese a estar en duda para el juego debido a un golpe en la cabeza en un duelo de la Liga, el mexicano Jesús "Tecatito" Corona se pudo recuperar y participó en el encuentro, en el que disputó casi los 120 minutos, pues salió de cambio cerca de finalizar el segundo tiempo extra.

"Me dieron el partido pasado un golpe, me sentí bien gracias a Dios salió solamente un golpe en el examen y todavía me duele un poco, pero no podía dejar de jugar este partido", mencionó después del partido.

"Fue una gran noche para el equipo. Se dio este gran resultado, que era a lo que veníamos. Se jugó también a sufrir, aveces es así, tenemos que replegar y empezar desde ahí. Estamos muy contentos por el resultado", explicó.

Corona también envió un mensaje de agradecimiento a la afición mexicana.

"Sigan apoyando a los mexicanos que estamos acá (en Europa) dejando todo, muchas gracias", finalizó el mexicano.

PIRLO, SIN TEMOR

Andrea Pirlo, técnico del Juventus, aseguró ayer que no cree que la eliminación provoque su despido al acabar la temporada.

"Yo entreno al Juventus y voy a trabajar para un proyecto inicial hecho con una visión más amplia, sobre más años. Este es el comienzo de un nuevo proyecto y yo sigo sereno", dijo Pirlo al acabar el partido, en declaraciones a "Sky Sport".

Pirlo lamentó los errores que cometió el equipo en la eliminatoria, algo que en la Champions no puede ocurrir.

"Cometimos cuatro errores, son muchos en dos partidos. Si fallas, es normal que te eliminen de la Liga de Campeones. Hay que borrar este partido, necesitaremos algún día, y debemos afrontar los próximos partidos al máximo", afirmó Pirlo.

El gol de Sergio Oliveira en el 115 fue decisivo para el pase de ronda del Oporto y llegó con una falta directa que pasó por debajo de la barrera.