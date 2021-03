Niña lagunera llora por 'Cepillín'

No hay duda de que "Cepillín" divirtió a generaciones enteras. Lo mismo gustaba abuelitos que a niños.

Sus seguidores lamentaron el deceso de Ricardo González el pasado lunes, ese mismo día una pequeña lagunera rompió en llanto al saber que su ídolo había dejado de existir.

Nataly Barrón, del ejido La Joya, a manera de tributo subió en sus redes sociales unas fotos en las que se le ve caracterizada del payasito de la tele.

"Este lunes me metí a Facebook y vi que había muerto 'Cepillín', me dio mucha tristeza y la verdad es que me solté en llanto. Cada cumpleaños me ponían las mañanitas con él, ahora no sé quién me las va a cantar", dijo a este diario.

Nataly, comentó que su madre Ana Lilia, fue quien le heredó el gusto por la música y el legado del regiomontano.

"Desde que tenía tres años de edad, mi mamá me ponía las canciones de Cepillín, fue así que me inculco el gusto", dijo la chica y agregó que sus canciones favoritas son La feria de Cepillín y El bosque de la China.

En las fotos en las que Nataly sale pintada como "Cepillín", escribió: "Existen seres que con su presencia nos transportan a lugares hermosos!! Cepillin Gracias por todo los que nos has regalado a TANTAS generaciones con tu mu´sica, tu estilo tan blanco de hacer comedia y el respeto que siempre le has tenido a tu pu´blico!!".