El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, negó que la entidad haya recibido o detectado vacunas anti-COVID-19 en mal estado. "No hemos tenido absolutamente ningún problema", respondió ante el cuestionamiento sobre casos de vacunas reportadas en mal estado en entidades como Nuevo León.

El mandatario explicó que cada cargamento que llega a la entidad lo hace de manera oportuna y organizada. "No hemos tenido ese problema, yo lo diría. La verdad es que la vacuna que ha llegado, viene con su temperatura adecuada y se mantiene así en los días subsecuentes", respondió.

Fue la Secretaría de Salud de Nuevo León quien informó que regresarán a la Federación 4,680 dosis de vacunas Sinovac, de origen chino, por indicar que llegaron en condiciones inadecuadas de conservación. El secretario de Salud de ese estado, Manuel de la O Cavazos, declaró que llegaron en hieleras que las mantenían a una temperatura de 13 grados centígrados, cuando deben estar en temperaturas de 2 a 8 grados.

Se indicó que esto habría ocurrido en estados como Coahuila, Campeche, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, y Jalisco.

Sin embargo en el caso de Coahuila, la Secretaría de Salud no cuenta con reporte de ello y el mismo gobernador Miguel Riquelme así lo informó. "Viene muy bien organizada por la mensajería. La verdad es que la vacuna ha llegado a Coahuila puntualmente. Trae incluso sus termómetros su temperatura y se recibe con la temperatura adecuada. Si no, no podría recibir".

LLEGAN MÁS VACUNAS

La tarde de ayer se informó que llegaron 12 mil 675 nuevas vacunas para la entidad. El secretario de Salud, Roberto Bernal, acudió al 69 Batallón de Infantería para recibirlas. Las dosis serán destinadas a adultos mayores de los municipios de Piedras Negras y Frontera. "Las vacunas son de la empresa Pfizer y corresponden a las que llegaron recientemente al aeropuerto de la Ciudad de México", dijo Roberto Bernal. Cabe mencionar que durante esta semana se vacunarán a adultos mayores de los municipios de Castaños, Francisco I. Madero y Parras de la Fuente. "El biológico Sinovac que llegó el domingo a la ciudad de Torreón se distribuyó para que se aplique en estos municipios", dijo.