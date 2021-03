Estilo de Audrey Hepburn

Hace más de 50 años que Audrey Hepburn era la reina de Hollywood, en la era dorada del cine; sin embargo, su influencia en nuestro concepto de elegancia, estilo y moda se sigue sintiendo muy fuerte hasta nuestros días.

Desde los flats a los pantalones capri, el vestir total black y los labios rojos, hemos aprendido y tomado mucho de Audrey; entre muchas otras cosas, del poder transformador de un cinturón, de unos lentes de sol XXL y la convicción de que la elegancia debe ser atemporal y de que siempre superará a las tendencias. La prueba está en que cuando la vemos en fotografías que fueron tomadas hace más de 40 años, casi siempre nos encanta lo que vemos y prácticamente nunca pensamos "¡Oh Dios! ¿Cómo pudo ponerse eso?".

Si te interesa crear en tu guardarropa un estilo totalmente chic y atemporal, considera estas reglas de Audrey como tu biblia personal:

1) MARCA LA CINTURA PARA CREAR UNA SILUETA DE RELOJ DE ARENA

Manipula cualquier silueta, ya sea un vestido camisero de falda amplia o una túnica cercana al cuerpo, sencillamente añadiendo un cinturón. Audrey alternaba siluetas angostas y amplias que casi siempre ceñía con un cinto delgado, colocado en la parte más estrecha de la cintura.

2) RÓBALES COSAS A LOS CHICOS

Igual que Coco Chanel en su tiempo, Audrey no temía experimentar con prendas de corte masculino o francamente hechas para hombre. Sus looks de estilo andrógino fueron súper populares e imitados. Paradójicamente, estos atuendos lograban acentuar su feminidad, dotándola de una divertida sensualidad. Tú puedes, por ejemplo, acompañar un bralette con una chaqueta de smoking #hot.

3) NUNCA TE EQUIVOCAS CON LOS LABIOS ROJOS

Una boca granate tiene el poder de elevar inmediatamente cualquier atuendo, no importa que sea mezclilla o un sexy vestidito negro para tu date. Eso sí, asegúrate de que el resto del look sea sencillo con accesorios discretos y maquillaje minimalista.

Una buena idea, también tomada de Audrey, es acompañar tus labios rojos con los ojos delineados al estilo cat eye y máscara, sin sombras, ¡muy sexy!

4) NO SUBESTIMES EL PODER DEL DELINEADOR

Por regla general, Audrey no se complicaba mucho con el maquillaje: cejas muy marcadas, ojos con delineador cat eye, discreto rubor y labios bien definidos, estos cuatro elementos bastaron para crear su icónico look. En esta era de tutoriales de maquillaje en los que tardas hasta una hora en dominar el iluminador y el contouring, quizá sea una buena idea regresar a lo que siempre ha funcionado: lo básico.

5) INVIERTE EN UN PAR DE BUENOS PENNY LOAFERS

Tus días de escuela podrán haber quedado atrás, pero siempre debes tener por lo menos un par de penny loafers en tu guardarropa de zapatos, son tan juveniles como sofisticados y un buen par dura prácticamente toda la vida.

6) SIEMPRE TEN UN PAR DE LENTES DE SOL EXTRA GRANDES A LA MANO

¿Quieres ir de incógnito, pero de todos modos verte elegante? ¿No te dio tiempo de maquillarte y tienes que salir? Los lentes de sol XXL son tu arma secreta en esos casos. ¿Recuerdas las gafas de Holly Golightly en "Desayuno con diamantes", de marco de carey y con micas tintadas en verde oscuro? Son tan icónicas, que el mismo modelo aún se produce y se vende actualmente.

7) UNOS PANTALONES CAPRI ANGOSTOS, FAVORECEN A TODO EL MUNDO

Una de las cosas que caracterizaban a Audrey eran sus pantalones capri o "cigarrillo" cuya bastilla se fija justo arriba del "huesito" del tobillo, dejando ver una angosta franja de piel entre el zapato y el pantalón. Este corte clásico alarga las piernas y se ve bien tanto con flats como con tacones de cualquier altura.

8) CUANDO DUDES, RECURRE SIEMPRE AL VESTIDITO NEGRO

El conocido como LBD (little black dress) o vestidito negro es una pieza esencial en el guardarropa de cualquier mujer y Hepburn los usaba con mucha frecuencia. Piensa en el LBD como tu compañero más leal, un plus 1 siempre disponible para cada fiesta, y que a la vez es el look perfecto para tu primera cita, para una ocasión semiformal o para una entrevista de trabajo.

9) EXPLORA LA VERSATILIDAD DE LAS RAYAS

Desde los clásicos jerseys breton de marinero a rayas blancas y azul marino hasta las camisas de rayas, Audrey era una gran fan de este versátil motivo. Las puedes combinar con algo liso, con otros estampados y hasta con otro tipo de rayas.

Solo recuerda -cuando hagas estos experimentos- confiar en tu primera impresión en el espejo.

10) EL LOOK TOTAL BLACK ES UN GANADOR SEGURO

Audrey nos reveló un buen número de secretos invaluables y uno de los más importantes es que nunca puede haber demasiado negro en un solo outfit. Cuando este adelgazante tono se usa de pies cabeza, resulta irresistiblemente chic.

Manténte en tonos neutros y con pocos accesorios.

Aliados para salir sin maquillaje.

Cuida tus cejas.