Santos está enfocado en partido ante los Xolos

El plantel de los Guerreros del Santos Laguna comenzó ayer su preparación rumbo al partido ante los Xolos de Tijuana, en el que buscarán revertir la tendencia negativa que arrastran al jugar como visitantes.

Luego de vencer de manera contundente a los Rayos del Necaxa y disfrutar un día de descanso, el equipo dirigido por Guillermo Almada retomó los entrenamientos en Territorio Santos Modelo, donde ayer se reportó el plantel para trabajar enfocado en la recuperación muscular.

Durante la presente semana se centrará el trabajo en la cancha sintética de certificación FIFA con la que cuenta el TSM, para preparar de la mejor manera el compromiso del próximo sábado en el estadio Caliente, que cuenta también con pasto artificial.

SON 11 CONTRA 11

El defensor Carlos Emilio Orrantia dialogó con los representantes de los medios de comunicación en una conferencia de prensa virtual y reconoció que los Xolos tienen una ligera ventaja al jugar en grama artificial, pero los Guerreros se mantienen enfocados en su futbol: "cada partido es un reto. La liga se ha caracterizado en los últimos años por traer gente que es bastante habilidosa por la banda, que busca ofender y hacer daño. Eso le hace bien a la liga, la hace competitiva y para uno es un reto cada partido, son objetivos personales el que no te lleven, no te tiren centros, mantener el cero en la portería y también a la ofensiva el hacer desbordes, llegar a cerrar jugadas, ayudar a Juan (Otero), cada quién tiene sus responsabilidades en su posición. Sí debemos estar atentos por la velocidad que tiene Tijuana, pero nosotros también tenemos las nuestras, me gusta pensar más en nuestras virtudes. Quizá ellos tienen poca ventaja por entrenar más seguido que nosotros en el pasto artificial, pero no es impedimento y no está en nuestra cabeza el que sea una ventaja para ellos, finalmente es futbol, se juegue donde se juegue".

"Sí es un factor, pero no creo que sea algo que desconozcamos. Ya hemos jugado ahí, la gente que tiene más tiempo en la liga también ha tenido que pasar por esa cancha y tenemos que adaptarnos. Gracias a las instalaciones que tenemos aquí en el club, tenemos una cancha de pasto artificial, en la cual vamos a trabajar, obviamente no es la misma que tienen allá, la misma tecnología, no me quiero meter en detalles técnicos, pero nos va a ayudar a adaptarnos, a medir el bote, la velocidad del balón", añadió.

PARTIDOS ha disputado Carlos Orrantia en el torneo, cinco de ellos jugando como titular.

JUGAR DE VISITA

En relación al marcado contraste de resultados que han tenido los Guerreros jugando en casa y de visita, "El Charal" expuso: "es un tema con el que no estamos obsesionados, porque sabemos que aunque no se han dado los resultados, sí hemos hecho buenos partidos de visita. Hemos sido muy fuertes de local, pero de visitantes no hemos podido lograr la victoria, pero finalmente nuestro objetivo es estar en zona de clasificación, en los lugares más altos. Obviamente queremos ganar de visita, es algo importante para nosotros, pero estamos enfocados en mejorar partido a partido, completar las jugadas de gol, no es como que estamos pensando todo el tiempo en que debemos ganar de visita, sino que vamos partido a partido, rival a rival, siempre teniendo como objetivo al siguiente rival, ir con nuestro futbol, mejorando los aspectos que tenemos que mejorar, vamos a conseguir la victoria".

COMPETENCIA INTERNA

Carlos Emilio confía en que el hambre de triunfo que ha mostrado el equipo, lo lleve a los primeros planos de la Liga MX: "la calidad que tiene el plantel es amplia, es un plantel joven, pero eso no le quita la competencia interna, se ha visto. Santiago entró, se ha ganado su lugar haciendo goles, la gente que entra también hace muy bien las cosas, hubo rotación, pero la calidad del equipo no bajó, eso demuestra el compromiso que tenemos, sabiendo que lo más importante es el equipo y todos preparándonos y entrenando para cuando llegue la oportunidad, estés en banca o estés en la cancha, lo importante es conseguir las victorias", aseguró.

RUMBO A LIGUILLA

Los Guerreros saben que dejar ir puntos a estas alturas del torneo, puede resultar doloroso al final del campeonato: "se ha visto en torneos anteriores que si dejas ir puntos, al final se sufre. La cuestión mental se trabaja desde el primer partido hasta el último, es primordial para nosotros, pero también la cuestión física y táctica las trabajamos toda la semana, platicamos de la intensidad, de seguir bien, no por ganar tres partidos seguidos quiere decir que las cosas van a seguir saliendo así, cada partido es diferente, es una final para nosotros. El plantel es joven y ha logrado hacer bien las cosas, pero aún nos falta dar ese brinco para ver si estamos para campeones, nos hemos quedado en torneos pasados con tragos amargos, pero ya el equipo ha vivido esa etapa y se dieron cuenta de que puedes ir muy bien y al final un solo partido te puede cortar todo, nadie quiere volver a vivir eso y por ello debemos estar bien enfocados con los pies en la tierra, ir paso a paso".

Ganar en Tijuana representaría un paso firme hacia la liguilla para los Guerreros, pero ellos no se conforman con eso: "nos ayudaría bastante en la cuestión de puntos, pero sabemos que eso no acaba ahí. Estamos ya llegando a la tercera fase del torneo, donde los puntos son mucho más importantes, porque te ponen en posiciones privilegiadas dentro de la tabla o en zona de reclasificación. Debemos ir partido a partido, nuestro objetivo no está en un número de puntos, queremos estar entre los primeros cuatro para tener un lugar seguro, luego sabemos que la liguilla es otro torneo, hacernos ahí más fuertes y lograr nuestro objetivo que es el campeonato", puntualizó.